【財經評論】中國經濟「安全」信號已發出　信貸增速翻番

正當眾多專家和金融機構擔心2020年中國經濟繼續下滑之時，中國經濟卻已經發出「安全着陸」的信號。人民銀行在周二（10日）發佈的最新數據顯示，截至11月末，社會融資規模增量累計為1.75萬億元人民幣，按月10月份更是大幅度增加了1.13萬億；11月份人民幣貸款增加1.39萬億元，按月10月增長7,287億元。中國的社會融資規模和信貸投放情況均出現大幅好轉，按月增速雙雙翻番。

與此同時，中國的基礎設施建設投資也陸續到位，開始實際開工。據工程機械行業協會數據顯示，2019年11月挖掘機行業銷量為1.93萬台，增幅達到21.7%，大幅超過預期，創同期銷量歷史新高。這預示着2020年的中國基建行業即將回暖升温。

儘管中國經濟依然面臨着「貿易戰」、信貸渠道不暢、需求不足等問題，所謂的經濟專家們也在為此爭論不休。但是，正所謂，春江水暖鴨先知。來自中國產業部門的反饋和信貸的擴張，則更加務實。

11月份中國社融、信貸的按月大幅增長，說明中國的製造、電力、交通等實體經濟，尤其基建行業正在恢復信心。（新華社）

從結構來看，11月份中國非金融企業及機關團體貸款明顯回暖，從10月份1,262億元新增貸款，增長到了11月的6,794億元，漲幅接近4倍。其中，短期貸款增加1,643億元，中長期貸款增加4,206億元，票據融資增加624億元。中長期貸款增增長明顯較快，說明有更多的中國實體企業正在結束觀望情緒，以及擺脱以「借新還舊」為主的保守模式，開始啟動中長期投資項目。

從M2增幅反映不存「大水漫灌」

中國政府逆周期宏觀調控政策也正在逐漸發力，金融支持實體經濟的融資渠道得到改善。尤其是政府專項債資金的陸續就位，使得基建預期逐步增強，從而帶動原材料、工程機械等行業超預期增長，進而帶動了企業融資需求的增長。

當然，在11月份社融數據大幅超預期增長之中，存在10月信貸基數較低，以及年底隱性債務置換的因素。但是，從總體人行貨幣政策和廣義貨幣（M2）增量來看，並不存在「大水漫灌」的情況。相反，11月末，中國M2餘額為196.14萬億元，按年增長8.2%，增速比10月末還低0.2個百分點。而狹義貨幣（M1）餘額56.25萬億元，按年增長3.5%，增速分別比上月末和上年同期高0.2個和2個百分點。

中國政府正在改善金融與實體產業之間投融資渠道，更多的資金正在進入實體產業。（VCG）

硬著陸風險已不存在

M2增幅放緩，M1增幅回升，說明中國經濟原先產能過剩、需求不足的情況正在發生向好變化。需求正在啟動，新的經濟增長點也正在啟動。儘管這種向好態勢還並不牢靠，甚至一些學者認為，如果減除豬肉帶動的物價上漲因素外，中國經濟依然可能是通貨緊縮的格局。但是，將比於前三季度的持續社融增速放緩，中國經濟在第四季度已經傳遞出「安全着陸」的信號。

天風證券研究員廖志明表示，除了觀察到企業信貸的增長外，在經濟方面，中國近幾個月的生產價格指數（PPI）按月也再企穩回升。工業企業庫存增速也到了底部，未來可能回升。此外，11月份，中國製造業採購經理指數（PMI）為50.2%，再次重回榮枯線以上，比上月上升0.9個百分點。數據表明，企業的信心正在部分恢復，預計明年製造業的信貸會有所增加，經濟也會觸底回升。

與此同時，為了防止2019年年底出現的經濟反彈迹象，淪為曇花一現，保持政策的穩定性，確保2020年中共「三大攻堅戰」（確保實現脱貧攻堅目標任務，確保實現污染防治攻堅戰階段性目標，確保不發生系統性金融風險）的收官，中國政府、人行也再繼續強化逆周期調節、促進實際貸款利率下行、提高銀行信貸投放能力，2020年部分新增專項債額度也已經提前下達。在總資金池子有了保障後，2020年隨着一系列基建項目的全面開工，以及上海自貿區、廣東大灣區等區域經濟建設的展開，中國經濟的整體增速將不必擔憂。

也許在2020年「貿易戰」依然還會反覆，也許隨着中國改革的深入還會觸發各種隱型「風險」，但中國經濟「硬着陸」摔得粉身碎骨的危險已經不復存在。