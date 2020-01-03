戈恩千里大逃亡讓日本蒙羞　跨國公司急需國際監管

2019年12月29日，被日本警方控制已有一年之久的雷諾日產聯盟（Renault–Nissan Alliance）原董事長卡洛斯·戈恩（Carlos Ghosn）從日本關西機場秘密逃離。日本《朝日新聞》報道稱，戈恩在家裏舉辦了一個午餐會並請了樂隊來助興。當天演出結束後，戈恩藏在大提琴琴盒裏隨樂隊逃出警方監控，隨後搭乘私人飛機抵達黎巴嫩。

戈恩於2018年11月19日在日本東京羽田機場被東京地方檢察廳抓捕，罪名包括瞞報收入、挪用公司資金等。2019年4月戈恩獲得保釋後，一直處於被軟禁中。對於日本檢方的指控，戈恩始終否認。在抵達黎巴嫩後，戈恩於2019年最後一天發表聲明稱，自己逃離日本是為了不公正的司法制度和政治迫害。由於黎巴嫩和日本沒有簽署引渡協議，且戈恩具備黎巴嫩居民身份，日本檢方恐難再次抓獲已經逃脱的戈恩。

無論戈恩是否違法，或日本的司法制度是否公正，戈恩對日產汽車（Nissan）的貢獻都是不可磨滅的。二十世紀末，油價暴漲以及新車型定位失敗導致日產連續7年虧損。1999年日產的付息債務高達1.9萬億日元（約合190億美元），日產銷售的46種車型中只有3種能夠盈利，公司一度瀕臨破產。

1999年3月日產與法國雷諾汽車公司達成聯盟，雷諾獲得日產36.8%的股份成為實際控制人，而時任雷諾副總裁的戈恩加入日產擔任首席運營官（COO），並於2000年成為日產總裁。戈恩加入日產後提出了「日產復興計劃」，通過裁員、收縮編制、壓縮供應成本等方式使日產在2000年就扭虧為盈，並於2002年還清了債務。

戈恩接手日產後很快扭轉虧損局面。圖為當地時間2014年12月18日一名男子走過日產在日本橫濱的展台。（路透社）

「日產復興計劃」的成功使戈恩成為日產中興之主，戈恩的生活故事甚至被改編為日本超級英雄漫畫書系列。2004年，戈恩成為第一位獲得日本明仁天皇頒發藍絲帶勛章的外國籍商業領袖。2005年，戈恩被任命為雷諾總裁，正式掌管雷諾日產聯盟。

戈恩的成功使其在聯盟內部獲得了極大的權威，也成為其肆無忌憚地公飽私囊的基礎。根據日本檢方的指控，戈恩的收入中有約50億日元未公開（1日元約合0.0092美元）；戈恩挪用了日產約5億日元用於解決住房問題；戈恩炒股損失的40億日元也有日產代為填補。如果日本檢方的指控是事實，那麼這些損公肥私的行為表明，戈恩已經凌駕於公司的財務制度之上。

戈恩把企業作為提款機的行為早在上任之初就已經存在，但是之所以在2018年爆出也是由於日產公司高層以及日本政府對戈恩的不滿達到了極限。在雷諾日產聯盟中，曾經瀕臨破產的日產已經成為主要的盈利方，而雷諾卻實際控制着日產。這種矛盾導致日產管理層「謀求獨立」的聲音不斷，而戈恩則希望將日產合併至雷諾，形成一個真正的汽車集團。

戈恩的辯護律師弘中惇一郎（Junichiro Hironaka）是日本著名律師。圖為弘中惇一郎在日本東京接受記者採訪。（路透社）

雖然戈恩的離奇逃亡令日本蒙羞，但是戈恩事件再次將跨國公司的監管推到風口浪尖。一個國家作為獨立的主體，有權對其領域內的人、財產以及行為進行管轄。然而，跨國公司分支機構眾多，並對應對多個國家，而不同的國家對跨國公司的管轄標準又各不相同，導致跨國公司尤其是跨國公司高管處於監管盲區。此外，當對跨國公司或其高管進行司法制裁時，母國和東道國的利益都將受到影響，因此常常引發國際糾紛。

正是跨國公司監管的缺失使戈恩這種具備多國居民身份的公司高管擁有了公飽私囊的勇氣。這樣的體制使戈恩名利雙收，也使其鋃鐺入獄，最終選擇秘密逃亡的方式逃脱司法制裁。資本是沒有國界的，資本家也可以具備多國國籍。因此，各國政府應當早日對跨國公司監管進行國際合作，達成司法層面的共識，避免類似事件的發生。

目前，全球保護主義盛行，對跨國公司及其高管的監管成為國家較量的工具，跨國公司因此成為國家利益的犧牲品。如果國際社會能夠對跨國公司監管形成司法層面的共識，那麼跨國公司在經營時就能夠做到有法可依，在受到制裁時也能上訴自白。因此，無論是各國司法當局還是跨國公司都應當積極推動跨國公司監管體制在國際司法合作層面的建設。