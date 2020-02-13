英國高鐵正式開建預計2040通車　中國是否參與受關注

英國首相鮑里斯·約翰遜（Boris Johnson）宣布，連接倫敦和英國中北部地區的高鐵2號線（HS2）項目將重新啟動。

值得注意的是，這條線路雖然叫英國高鐵2號線，但卻是英國境內第一條連接主要大城市的高鐵線路。目前英國境內唯一一條高鐵線是連接倫敦和巴黎的歐洲之星，即所謂的英國高鐵1號線，由英法兩國共同建設，當前英國各大城市之間並無高鐵連接。

英國高鐵2號線（HS2）總長531公里，共包括三部分，分別是倫敦-伯明翰段；伯明翰-曼徹斯特段；伯明翰-利茲段。最新的預算建造成本為1,060億英鎊，每公里建造成本高達2億英鎊。

從時間上看，連接倫敦和伯明翰的（1英鎊約合1.3美元）第一階段將於2033年通車，整條線路預計於2040年通車。據《每日電訊報》（2019年5月6日）報道，此前英國政府鼓勵中國公司參與建設英國高鐵2號線。根據此前的報道，英國高鐵二號線CEO馬克·瑟斯頓（Mark Thurston）曾飛往北京，和5家中國國有鐵路公司代表進行了會談。

會後，中國發改委也表示，和英國密切討論了涉及修建高鐵二號線的一系列情況。

每日郵報的報道指出，如果此事能成，中國將憑藉在高鐵建設方面的豐富經驗，非常高效地參與到這個英國最大的基建項目中來。

據英媒2019年的報道，英國高鐵2號線第一階段，倫敦至伯明翰段的全球競標中，最後共有三家聯合體通過了初選，分別是：中國廣深鐵路公司和港鐵組成的聯合體；英國第一集團與意大利國有鐵路公司聯合體；英國維珍集團與法國國家鐵路公司的聯合體。

不過，也有英國媒體報道，港鐵與中鐵總子公司組建的聯合體只能競標英國高鐵2號線的鐵路運營，不包括HS2的勘查設計、基建工程、車輛製造和通信信號。