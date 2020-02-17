美國發起「致命打擊」　命懸一線的中國航空製造業如何反擊

據美國媒體《華爾街日報》昨日（16日）報道，特朗普（Donald Trump）政府正在考慮停止頒發向中國出口LEAP-1C型航空發動機的許可。該型發動由美國通用電氣（GM）和法國賽峰集團（Safran）合資建立的CFM國際公司（以下簡稱CFM）生產，將裝備中國商用飛機有限責任公司（以下簡稱中國商飛）正在試飛的C919型客機。

知情人士向《華爾街日報》透露，美國政府內部有些人擔心中國對CFM的發動機進行逆向工程，並藉此打入全球商用航空發動機市場，從而損害美國的商業利益。此外，停止向中國商飛頒發航空發動機出口許可也是為了延緩C919型客機的研發過程。

美國政府此舉確實抓住了中國航空製造業的軟肋。發動機一直是中國航空製造產業鏈的薄弱環節。中國自主生產的航空發動機主要用於軍事領域。在商用領域，中國雖然針對C919型飛機開發了國產CJ1000型發動機，但是在技術指標和商用價值上還不夠完善，仍處於改進中。

此外，CFM生產的LEAP系列發動機是最新一代航空發動機，能夠極大提高燃油利用率，已被空客（Airbus）A320 Neo機型和波音（Boeing）737Max機型使用。目前，該發動機在全球沒有同級別競爭對手，且中國短時間內無法研製出能夠商用的替代產品。因此，C919如果想進入國際市場參與競爭，就必須使用該型發動機。

目前，C919正在密集試飛中。圖為2019年10月24日C919大型客機105架機在中國上海浦東國際機場進行首次試飛。（新華社）

中國雖然號稱「世界工廠」，但是在民用航空製造業領域一直缺乏存在感。中國的民用客機市場一直被空客和波音瓜分。2008年，中國商飛正式成立，C919型客機也開始立項研發，目標就是與空客和波音同台競技。經過十年多的努力，C919已經處於最後的試飛階段，並預計最快在2021年交付首架客機。此時美國禁售航空發動機，對C919和中國民用航空製造業而言，都是致命打擊。

美國遏制中國航空製造業發展的舉動並非一時興起，當下美國航空製造業正面臨嚴峻危機，美國政府自然害怕中國趁機在航空製造領域追上美國。

2018年10月以來，波音最暢銷的737MAX機型在半年內接連發生兩起空難，導致346人喪生。事後的調查發現，該機型存在嚴重的設計缺陷，波音公司與美國聯邦航空管理局（FAA）都有責任。

兩次空難後，中國率先停飛737MAX，隨後包括美國在內的各國紛紛停飛該機型客機。在無法確保飛機飛行安全的情況下，波音公司只能配合各國航空監管部門對設計缺陷進行整改，並於2020年1月暫停生產該型客機。

然而，737MAX停產對美國航空製造業產業鏈影響巨大。波音公司的數據顯示，截至2019年1月1日，波音在全美50個州擁有15.3萬僱員。僅2016年，波音就向超過13,600家企業支付了近450億美元，為美國相關供應商提供了130萬個額外工作。

波音737MAX機型的庫存已經超過400架。圖為2019年3月21日波音737 MAX飛機停在美國華盛頓倫頓波音工廠的停機坪上。（路透社）

鑑於波音公司在美國航天航空產業鏈中起着關鍵作用，美國製造業承受的損失將隨着737MAX機型停產時間的延長而不斷增加，美國經濟也將因此受到影響。美國財政部部長姆努欽（Steven Mnuchin）1月12日表示，波音現在的處境可能會拖累美國2020年國內生產總值（GDP）增速0.5個百分點。

如今，波音的當務之急就是儘快通過航空監管部門的認證，讓737MAX早日復飛。而這也成為波音乃至美國經濟的「軟肋」。

因此，如果美國禁止CFM向中國商飛繼續出售航空發動機，那麼中國可以在737MAX的航空認證中卡波音的脖子。考慮到FAA曾經在認證中與波音沆瀣一氣，中國完全有理由質疑FAA的認證結果，要求對737MAX機型進行額外的安全認證。而這一做法將大大延長737MAX在全球其他地區的復飛時間。

當然，互相威脅只能解一時之困。中國最重要的還是儘快提高自己的研發和製造水平，在民用航空等領域掌握核心零部件的製造能力，儘量減少受制於人的可能。