近日中港兩地的新冠肺炎確診數字有所下降，暫時看來本港有望避免如SARS般爆發大規模社區感染。但感染數字減少，絕不代表是次疫情對香港經濟的衝擊便不及SARS。隨疫情又燒至歐美，便觸發了全球股災。

作為國際金融都會，香港經濟跟金融息息有關，自1997年回歸後，多次重大的經濟下滑，都出現於股災之後，1997年的亞洲金融風暴、2000年的互聯網泡沫爆破和2008年的美國金融海嘯後，香港都步入衰退。以經濟增長來說，影響最嚴重的是亞洲金融風暴，1997年香港本地生產總值（GDP）仍有5.1%增長，但受金融風暴衝擊，至1998年便出現5.9%的負增長。失業率也由1997年的約2%拾級上升。後來香港先後受互聯網泡沫和SARS雙重打擊，失業率於2003年升破8%大關，是近年的高峰。現時香港面臨的形勢跟2003年時相似，甚至更嚴峻，絕對不能輕視。

疫情觸發環球股災，道指曾單日跌近3000點。 （路透社）

自由行效應 SARS後香港經濟奇蹟V彈

單看零售、餐飲和住宿業，在香港GDP中佔比有限，加起來佔不到7%，看似跌幅再大，也難以震撼香港經濟。但事實上，這幾個行業雖然產值不高，卻聘用了大量人口，住宿及膳食服務聘用了逾29萬人，零售也聘請了逾27萬人，加起來便佔就業人口15%。一旦這些行業出現倒閉潮，大幅推高失業率，消費信心和其他行業也會連帶受損。

而且疫情影響的是整個服務業。以2003年SARS為例，當時疫症造成299人死亡，學校停課、市面消費和經濟活動大幅減少，服務業首當其衝，當時服務業佔GDP高達85%，但增速卻由5.6%急挫至0.8%，令2003年香港季度GDP迅速下跌至負增長，失業率隨後也升至8.5%，達主權移交以來的高峰。

SARS影響金融業相對輕微，加上當年疫情在5月受控後，6月中港已簽訂《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA）及開放自由行，令香港經濟迅速企穩，2003年四個季度當中，僅第二季陷入衰退（-0.6%），至第三、四季經濟增速已大幅反彈至4%和4.7%。全年計，2003年經濟增速高達3.1%，比2002年的1.66%和2001年的0.56%還高。

沙士過後，香港經濟高速反彈。（資料圖片）

難覓強力措施助港經濟

不過SARS過後，香港經濟迅速復蘇是一特殊事件。當時中央送「大禮」，推出CEPA和開放自由行政策，令香港各行各業（尤其是零售、旅遊）可以受惠於內地的龐大市場，但發展至今，兩地經濟在多方面已有不少融合，中央難以再推出更多如此強力的「開放」措施幫助香港經濟。即使內地進一步放寬內地人來港旅遊、消費，經歷了近年的中港矛盾和社會衝突，香港人是否還歡迎內地旅客，內地人是否仍願意來港消費，也是一大疑問。

而且有別於SARS時，現時香港經濟的體質更糟糕，2003年首季GDP增速高達3.9%，但在新冠肺炎爆發前，去年香港經濟GDP已實質下跌1.2%，是2009年以來首次錄得年度跌幅，第四季GDP更是按年實質下跌2.9%。經濟狀況本來已經較差，又欠缺如「自由行」般的措施可以拯救香港經濟。香港今年的經濟會差過2003年，絕對不難想像。

香港經濟欠新增長點。（資料圖片）

香港經濟欠新增長點

如果疫情只是一時的問題，香港經濟更根本的問題在於產業單一和老化，地產、貿易和金融相關產業佔本港GDP近六成，隨着全球經濟增長放慢，和疫情引致的金融動盪加劇，這幾個產業的增長勢必放慢，甚至出現倒退。

其他產業又欠缺新的增長點，過往增長最快的零售旅遊業已見頂下滑，政府過往有推動所謂的六大新興優勢產業，卻始終未成氣候，十年間各新興產業在GDP的佔比提升十分有限。文化及創意產業維持在4%左右，醫療產業由1%增至2%，教育產業維持在約1%，創新科技產業、檢測及認證產業和環保產業都維持在1%以下。要寄望這幾個規模如此細，而增長速度有限的產業成為香港的新經濟「火車頭」實是緣木求魚。香港經濟前路，實未許樂觀。

上文為《香港01》周報（2020年3月16日）《【肺炎熊市】新冠肺炎重創香港百業 SARS後奇蹟V彈難再現》的刪節版。

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