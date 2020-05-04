中國零售業市場回暖　北大研究：1元補貼能帶來3.5元以上新增消費

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，簡稱新冠肺炎）疫情抑制的消費經濟正在復甦，在促消費政策的推動下，中國「五一」勞動節假期期間各類消費市場明顯回升。中國文化和旅遊部表示，「五一」勞動節假期前三天，中國共接待國內遊客總人數8,499.7萬人次，實現國內旅遊收入約350.6億元人民幣。

以「券」促銷費

據新華網報道，為了提振文化旅遊消費，中國各地都出台不少「大招」。譬如北京5月2日發放總額達5,000萬元人民幣的惠民消費券，以拉動市民文化消費，其中涵蓋了圖書音像、文化演出、旅遊、教育娛樂等七個領域。

央廣網報道，「五一」勞動節期間，「五五購物節」在上海引發了一輪消費熱情，各大商場、電商紛紛摩拳擦掌，推出了各具特色的促銷方案，消費者也積極響應。「五五購物節」期間，各大線上線下平台大力發展在線新經濟，做出了全新的嘗試。上海老牌商業企業百聯集團，就將旗下世博源等四個購物中心，同時搬上了淘寶直播。同時，上海的光明、東浩蘭生、豫園等企業也將開展老字號遊園會活動，170個上海老字號品牌也將在多家電商平台上發佈兩千多款老字號新品。

上海市商務委副主任周嵐表示，「我們鼓勵這些電商直播平台，和我們傳統的實體商業企業和實體商圈進行互動。不僅是回補存量，而且能夠激發增量。疫情催生的這些新的消費模式和業態，應該會通過我們這次購物節的活動能夠固化下來，成為老百姓今後日常消費的一種新的體驗。」

此外，從4月30號開始，山西省太原市推出「活力太原 樂購晉陽」暖心消費活動，在市場投放190萬張總額5,600萬元人民幣的消費券。

補貼帶來新增消費

據中國經濟網消息，為評估消費券對拉動消費的實際效果，北京大學光華管理學院劉俏、沈俏蔚教授研究團隊聯合螞蟻金服研究院以杭州為樣本開展了研究。

該研究利用定量模型，對比了領券人群與未領券人群的消費行為，剔除了年齡、性別與消費習慣可能產生的影響，並充分評估了各界所擔心的「消費提前」情況。結果顯示：消費券刺激消費效果明顯，1元人民幣的消費補貼，能帶來平均3.5元人民幣以上的新增消費，且並不是「消費提前」所致，消費券過後消費恢復常態無明顯下滑。其中，新增消費主要流向受新冠肺炎疫情影響較大的餐飲服務等小微商戶，拉動效應最大的是消費水平較低群體。

數字經濟基礎設施的發展為發放消費券、提升消費券使用效果提供了便利條件。數據顯示，中國2019年第四季度移動支付交易規模約為59.8萬億元人民幣，按年增長13.4%。中國國內移動支付用戶已超過10億，政府平台的消費補貼措施可以精確到個人以及行業，並瞬時完成，操作成本低，也解決了傳統消費券發放渠道的資金、人力成本高或不透明等問題。