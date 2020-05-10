【財經評論】非農就業創史上最大跌幅　美股高漲正在麻痺市場

美國勞工部宣布，2020年4月非農就業人口減少2,050萬人，為1939年有記錄以來最大降幅，預期減少2,200萬人。失業率按月飆升10.3個百分點至14.7%，為二十世紀三十年代經濟大蕭條以來最高值，預期為16%。

由於經濟數據優於市場預期，美國三大股指高開高走，截至當日收盤，道瓊斯工業指數上漲1.91%，報24331點；標準普爾500指數上漲1.69%，收於2929點；納斯達克指數上漲1.58%，收9121點。儘管數據慘淡，但美股依然高歌猛進，美股錄得三週以來首次周上漲，5個交易日內道指上漲2.6%，標普500指數漲3.5%，納斯達克指數漲幅更是高達6%。納斯達克指數甚至已經抹平了2020年以來的跌幅。

特朗普無疑希望重新開放國家，但很多人擔心這可能會導致疫情反彈。（AP）

近期，伴隨疫情確診人數增長放緩，美股市場再次瀰漫著濃厚的樂觀情緒，市場似乎對於當前疫情造成的衝擊視而不見，反而著眼於未來的強勁反彈。

美國經紀商TD Ameritrade公布了一季度財報，新客戶資產淨值達到450億美元，新增零售賬戶數量達60.8萬戶，較去年同期大增249%。美國零佣金證券交易平台Robin hood數據顯示，其銀證轉賬資金在2020年一季度出現了史無前例的流入，日均股票交易量比去年四季度暴增300%左右。另兩家軟件eToro和Raging Bull Trading的數據也差不多，股票交易量大幅增加，增幅分別為220%、158%。在線投資平台Wealthsimple Trade的數據更加驚人，即使在美股暴跌的3月，其新用戶都增加了54%，交易總額上升了43%。上述這些平台都出現了很多新用戶，統計數據顯示他們非常年輕，很多都還是人生第一次炒股。在Wealthsimple Trade平台，超過一半的新增用戶都不到34歲。

散戶的瘋狂似乎也得到股神巴菲特（Warren Buffett）的背書。在最新一次股東大會上，巴菲特再次表達了對美國經濟前景的看好。他認為美國經濟本輪遭遇的衰退和2008年金融危機完全不懂，美國的經濟基本面仍然良好。並認為「現在仍然是買入股票的好時機」。

這樣的表態似乎可以解釋美股為何能如此強勁的反彈。正如巴菲特所說「疫情的結果不可能更壞了」。但事實上，根據巴菲特旗下的Berkshire Hathaway披露的2020年一季度財報，其持有的現金超過1,370億美元，創歷史新高。即便是3月美股暴跌，公司淨投入資本不足35億美元，巴菲特顯然沒有「抄底」。換句話說，股神實際上也是「說一套，做一套」。

由於不堪經濟衝擊造成的失業潮重負，美國至少已經有43個州宣布將放鬆現有管制，其中很多州甚至還沒有達到白宮關於重啟經濟的條件。此前，白宮建議各州政府在14天內確診患者數量呈下降趨勢後在考慮復工。但由於美國各州擁有相當大的自治權，部分州政府可能會提前解封。

紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）直指，美國某些州疫情仍相當嚴重，而這些州卻正準備重啟經濟，他認為此舉將「鑄成大錯」。科莫表示，雖然數據顯示紐約州在與新冠病毒的鬥爭中已經「走過拐點」，但該國其他地區的新病例正在增加。

顯然美國市場目前主流情緒較為樂觀，很多投資者押注決策者將繼續提供經濟刺激。但這些經濟刺激不可能讓所有企業擺脫困境，根據美國銀行統計數據，4 月份的債務違約金額攀升至 170 億美元，此外，亦有大批的借款人被列入違約觀察名單，總計可能違約金額高達 270 億美元。

儘管多數市場分析認為2021年經濟表現會比目前好，但經濟何時出現反彈仍然有相當大的不確定性。尤其對於美國上市公司而言，疫情直接影響公司利潤。過去十年美國經濟增長強勁，上市公司用賺來的現金回購公司股票，進一步推高股價。但疫情發生後，這一邏輯不復存在。本輪經濟紓困計劃是美股反彈的重要動力，但其效果也如麻醉劑一般，等待「藥效」消退，投資者可能面臨更大的股市下挫風險。