【財經評論】中國經濟V型反彈趨勢已成　仍需警惕三類風險

隨著企業和居民生活逐漸走出新冠病毒疫情的陰霾，中國經濟正在快速復甦。6月15日，中國國家統計局發佈的一系列數據顯示，中國經濟V型反轉的趨勢已經出現。

數據顯示，5月中國的工業生產能力繼續回升，全國規模以上工業增加值按年增長4.4%，增速比4月份加快0.5個百分點，按月增長1.53%。1月至5月，全國規模以上工業增加值按年下降2.8%，降幅比1-4月份收窄2.1個百分點。其中，裝備製造業和高技術製造業增加值分別增長9.5%和8.9%，表明中國產業升級的步伐沒有放緩。

大規模復產復工後，中國經濟增長的主要制約集中在需求端。目前，中國的消費市場正在回暖。5月中國社會消費品零售總額按年下降2.8%，降幅比4月份收窄4.7個百分點，按月增長0.79%。從商品零售規模來看，當前消費水準已接近去年同期；從商品類別看，在限額以上單位商品零售類值中，近八成商品實現按年增長。

中國的消費能力正在快速復甦。（HK01製作）

大類消費品中，汽車消費增長迅猛。中國國家統計局貿易外經司統計師張敏表示，在中央和地方出台的穩定和促進汽車消費政策帶動下，居民購車和換車需求持續釋放，汽車市場銷售回暖。5月限額以上單位汽車類商品零售額按年增長3.5%，增速為2018年5月以來次高值（最高值為汽車排放標準切換實施前的2019年6月）。

此外，中國的固定資產投資降幅持續收窄，有利於提振需求端。數據顯示，1月至5月，全國固定資產投資（不含農戶）按年下降6.3%，跌幅比1月至4月和一季度分別收窄4和9.8個百分點。

固定資產投資的復甦將拉動社會總需求。（HK01製作）

5月固定資產投資最突出的特點就是高技術產業投資的由降轉增。1月至5月，高技術產業投資按年增長1.9%，相比之下，1月至4月為下降3.0%。其中，1月至5月，高技術製造業投資按年增長2.7%，而1月至4月為下降3.6%；1月至5月，高技術服務業投資按年增長0.5%，而1月至4月為下降1.7%。

中國經濟雖然已經走出了V型反彈的趨勢，但是也應當有所警惕。

首先，經濟的快速反彈得益於人民銀行的貨幣寬鬆政策。5月末，中國廣義貨幣（M2）按年增長11.1%；社會融資規模存量按年增長12.5%；對實體經濟發放的人民幣貸款餘額按年增長13.3%。「開閘放水」只能解決一時之困，而非長久之道。中國經濟需要儘快恢復內生增長，擺脫外部強刺激，以免再次遭遇資產泡沫化風險。

其次，消費和工業價格指數顯示，需求不振仍是中國經濟最大的難題。5月中國消費者價格指數（CPI）按年上漲2.4%，按月下降0.8%；扣除食品和能源價格後的核心CPI上漲1.1%，與4月份持平。5月中國工業生產者價格指數（PPI）按年下降3.7%，按月下降0.4%。不斷下跌的CPI和PPI不但顯示出需求的疲軟，也拉響了經濟通縮的警報。

最後，北京疫情出現反覆，疫情二次爆發的風險時刻威脅著本就十分脆弱的經濟復甦局面。6月11日至6月13日，北京三日累計新增本土確診病例43例，疫情呈爆發趨勢。6月14日，北京全市核酸檢測機構共檢測76,499人，測出陽性結果59份。如果北京的疫情得不到有效控制，擴散到其他省市，那麼中國經濟的復甦很可能因此被打斷。