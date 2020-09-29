【財經評論】中共中央政治局聽取十四五規劃　形成國內國際雙循環

中共中央總書記習近平於周一（28日）主持召開了中共中央政治局會議。會議除了審議《中國共產黨中央委員會工作條例》之外，還聽取了《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標的建議》稿。中共將參考在一定範圍和網上徵求意見的情況，根據此次會議討論的意見對已經成文的「十四五」規劃進行修改，並提請即將召開的中共十九屆五中全會審議。中國正在為未來5年的經濟發展做好準備。

然而，即將通過審議的中國「十四五」規劃具體將怎樣安排，未來5年中國政府又將實施那些措施，來應對「百年未有之大變局」呢？

此次「十四五」規劃的制定，中共廣泛聽取了社會各方面的建議，並形成《「十四五」規劃和2035年遠景目標建議》稿。圖為9月22日，習近平在京主持召開教育文化衛生體育領域專家代表座談會，就「十四五」規劃徵詢意見。（新華社）

在中共看來，相比於之前的「十三五」規劃，「十四五」規劃更具有特殊性。是在目前國際形勢異常複雜、緊張，新冠肺炎疫情依然肆虐全球，中美對抗不斷升級，中國經濟轉型和改革處於關鍵節點的背景下出台的。按照中共自己的所述，2021年至2025年的5年將是中共「兩個一百年」奮鬥目標的歷史交匯期，對中國國民經濟和社會發展具有重要的意義。

因此，在未來5年，中國將在不斷深化改革開放的基礎上，進一步強化有利於提高資源配置效率、有利於調動全社會積極性的改革開放重大舉措。按照此前透漏的相關信息和規劃綱要來看，中共高層認為，目前全球化已經進入分化期。現階段，世界經濟處於緩慢復甦階段，仍面臨諸多不確定因素，風險日益加深。但是同時，即將到來的科技革命和全球新一輪產業分工也將帶來更大的機遇。實現新舊動能順暢接續轉換，搶佔全球產業發展制高點。防範風險、抓住機遇，建設完善國內國際「雙循環」體系將成為「十四五」期間中國經濟發展的主線。

在產業和科技方面，當前中國已經從重化工業為主導的工業化中期階段邁入到以創新驅動為主導的工業化後期階段。中國的勞動力紅利正在喪失，但是工業依舊存在「大而不強」的問題，實現製造強國將是「十四五」期間的艱鉅任務。中國政府將一方面繼續擴大內需、簡化行政，鼓勵新業態、新模式的發展，激活消費需求。另一方面，中國政府則希望通過發展高技術產業，以及傳統制造產業鏈進行升級改造，來把握新一輪科技革命的機遇，藉助產業升級和供給側改革來實現產業效率和收入水平的實質性提高。

尤其是在5G技術和人工智能的應用方面，「十四五」期間將是一個產業爆發的時期。中國政府一方面在以舉國之力進行包括晶片、發動機、新材料、新能源等核心關鍵技術的研發，另一方面也在積極鼓勵基於新技術的各類創新型應用。智能終端設備性能將進一步提升，互聯網-物聯網線上線下融合對生產生活方式的變革，大數據向政府管理、現代金融、智慧城市、環境監測、農業、森林防火等場景的延伸都將在「十四五」期間得到大力支持，取得突破性進展，併為最終實現「2035年遠景目標」，中國初步建成科技強國打好基礎。

在區域經濟發展上，加速落實長江經濟帶、大灣區、京津冀一體化、雄安新區、西部大開發、東北老工業區等區域經濟的發展，促進產業升級和轉移，加速區域經濟一體化進程將取得較大進展。同時，鄉村建設和農業產業化發展也將被提升到前所未有的高度。隨着中國農村土地改革和新型股份制改革的深入，「十四五」期間，將是普遍釋放中國農村經濟活力，體現改革成果的關鍵時期。政府資金和城市資源都將向農村傾斜。中國城鄉經濟協調發展，激發更多經濟活力將成為「十四五」規劃的重點。

在市場化變革方面，「十四五」期間，建設完善中國統一大市場，完善中國內部經濟循環，加速國有企業混合所有制改革、完善金融資本市場、開拓國際市場，將成為「十四五」規劃的主要任務。尤其是，對於各地方政府來講，落實完善相關法律、規則處理好政府與市場關係，建立現代化的市場監管、治理體系，將成為「十四五」期間的主要工作之一。而對於近年來中國各省份新開設的自由貿易試驗區，以及「一帶一路」倡議、中非合作、「10+5」區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）的落實，在「十四五」期間也將成為中國不斷加大開放、建立世界命運共同體的具體舉措。此外，中國和歐盟（EU）的自由投資協議的簽訂和落實，在「十四五」期間，也將成為中國突破美國戰略遏制的關鍵。在此基礎上，更多國際貿易將採用人民幣進行結算，人民幣國際化的步伐將顯著加快。人民幣和歐元，以及更多的國際「一籃子」貨幣將對美元的全球霸權構成挑戰。中國經濟的國內、國際「雙循環」體系將初步建成。

而在人口政策、社會治理、生態建設等方面，「十四五」期間也將迎來較大政策轉變。「十四五」期間，中國的人口老齡化問題將更加凸顯，各地區對於人才的爭奪將更加激烈，同時，更多富裕起來的民眾對於民主與法治，以及良好的社會秩序和自然生態的追求也將更加強烈。因此，全面放開生育，廢除戶籍制度、加強社會保障和疾病防控體系、建立人才流動和激勵制度，建設服務型政府，完善現代化社會治理體系，以及全面促進區域生態環境保護修復、倒逼產業升級也都成為了「十四五」期間，中國政府需要完成的任務。

如果說，中國的「十三五」規劃的實施，一度被中美貿易戰和新冠肺炎疫情所打斷，那麼即將到來的「十四五」規劃不僅要將這個損失彌補回來，而且還要加倍努力。在防範風險的同時，加大投資、加大各方面的改革力度。在國內經濟面臨復甦轉型危機，國際經濟衰退，尤其是美國對華實施戰略性遏制的情況下，中國經濟已經無路可退。正如中共自身所言，「十四五」期間是中共「兩個一百年」奮鬥目標的歷史交匯期。中國正處在歷史的關鍵節點上，必須居安思危、未雨綢繆。