「劇透」十四五規劃　超級版「中國製造2025」即將來臨

10月26日至29日，中共十九屆五中全會正在北京召開，中國「十四五規劃」即將在中共內部進行審議。這是一個將決定中國未來5年經濟走向的重要規劃。其中，作為整個規劃的重中之重，據中國工業和信息化部（簡稱工信部）透露，目前已計劃將5G、集成電路、生物醫藥等重點領域納入「十四五」國家專項規劃。「十四五」國家專項規劃將成為另一個超級版的「中國製造2025」。

10月26日，工信部針對中國全國政協第2524號提案的答覆中顯示，在「十四五」規劃中，將積極考慮將進一步引導企業突破核心技術，依託重大科技專項、製造業高質量發展專項等加強關鍵核心技術和產品攻關，加強技術領域國際合作，有力有效解決「卡脖子」問題，實現經濟高質量發展提供有力支撐。為此，5G技術、集成電路、生物醫藥等重點領域將納入「十四五」國家專項規劃。

所謂專項規劃一般是針對國民經濟和社會發展的重點領域和薄弱環節、關係全局的重大問題編制的規劃，是根據「十四五規劃」的總體規劃在特定領域的細化。專項規劃將更細緻地指導政府和企業在該領域的發展和重大項目審批

中國「十四五規劃」即將在中共內部進行審議。（資料圖片）

在「十三五」期間，中國政府通過專項規劃和相關措施的落實，已經在支持傳統產業改造提升和強化新興產業的引領帶動作用的兩方面開始佈局。首先在智能製造方面，正在推動79項智能製造國家標準立項，建成676個數字化車間和智能工廠。對於92個重點行業，試點示範和新模式應用項目的生產效率平均提升44.9%，運營成本平均降低25.2%，產品研製周期平均縮短35%。

其次在推動新型基礎設施建設方面，加快5G網絡建設，完善5G商業模式和業務應用。推動建設人工智能、車聯網創新發展先導區，加快構建相關領域產業生態。通過建設高質量網絡、標識解析體系、跨行業跨領域工業互聯網平台、工業互聯網大數據中心、安全態勢感知平台等國家重大基礎設施，建成「東西南北中」五大標識解析國家頂級節點和55個二級節點。目前中國工業互聯網網絡體系已覆蓋300多個城市，工業設備連接數達4,000萬台。

在核心裝備和重點項目攻關方面，C919大型客機和AG600大型滅火、救援水陸兩棲飛機成功首飛，實現了航空領域重大突破。「藍鯨一號」「藍鯨二號」鑽井裝備成功完成南海水域可燃冰試採任務，創造了天然氣水合物試採氣時長和總量世界紀錄。時速350公里「復興號」動車組批量投入運營。多軸精密重型機床、400馬力無級變速拖拉機等一批高端裝備產品進入國際市場。中國和法國聯合研製渦軸-16發動機研製成功。中國和俄羅斯聯合研製的遠程寬體客機CR929項目啟動建設。

C919大型客機為內地核心裝備項目之一。（新華社）

「十三五」期間，中國已加速從「中國製造」向「中國智造」的轉變，加速從「世界工廠」向「中國工藝」「中國標準」的轉變。而在「十四五」期間，除了進一步加速中國製造的智能改造和產業升級外，將着重集中力量補足在集成電路、關鍵材料、核心裝備上的短板，並在5G通信等優勢項目上加速發展。下一步，工業和信息化部積極考慮將5G、集成電路、生物醫藥等重點領域納入「十四五」國家專項規劃。

工信部副部長王志軍表示，強化自主創新，推進產業基礎高級化、產業鏈現代化，將是2021年和「十四五」期間中國工信部的主要任務之一。中國將以深化供給側結構性改革為主線，落實「鞏固、增強、提升、暢通」八字方針，堅定不移推動製造強國和網絡強國建設。並通過創建一批國家制造業高質量發展試驗區和先進製造業集群，培育一批具有全球競爭力的優質企業，提高中國工業和信息化發展的質量、效益和核心競爭力，推動形成以中國國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。

中國知名券商，中泰證券認為，硬科技或成為「十四五」期間中國政府重點扶持的產業。其中，新一代信息技術或是「十四五」規劃的重中之重，其所涵蓋的晶片、5G應用、物聯網、無人駕駛等重大關鍵技術的突破或是未來5年至10年中國集中力量尋求突破的重點領域。而中信證券發佈的《「十四五」展望報吿》也表示，在「十四五」期間，中國將對第二產業實施「補短鍛長」的策略，努力從製造大國躋身製造強國。「十四五」國家重大專項規劃將成為另一個超級版的「中國製造2025」。