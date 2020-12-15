【財經評論】遭遇反壟斷訴訟　Facebook面臨被拆分風險？

12月9日，美國聯邦貿易委員會（FTC）宣布對Facebook提起反壟斷訴訟，美國聯邦監管機構和超過45名州檢察官起訴Facebook，指控這家社交媒體公司採取非法行動收購和扼殺競爭對手來維持在個人社交網絡的壟斷地位。

消息發出後，引發了全球的關注。作為全球最大的社交網絡，也是世界排名領先的照片分享站點，截至目前Facebook累計用戶數量達到27億、總市值接近8,000億美元、2020年前三季度淨利潤為179.27億美元、按年增長60.98%。

有分析認為Facebook發行加密貨幣是在挑戰全球各大央行。（視覺中國）

在聯邦貿易委員會和總檢察長聯盟（PDF）分別提起的兩起訴訟中，指控Facebook在收購WhatsAPP和Instagram兩家公司中存在交易不公平，最終導致消費者利益受損。這兩起收購分別是，2012年以10億美元收購Instagram，2014年以190億美元收購WhatsApp，按照Facebook所披露，收購目的在於消除競爭、擴大市場規模、增加公司的壟斷實力、並形成規模效應。

美國官員要求法院考慮拆分Facebook這家同時擁有Instagram和WhatsApp公司。Facebook的法律總顧問Jennifer Newstead表示：「反壟斷法的存在是為了保護消費者和促進創新，而不是為了懲罰成功的企業。Instagram和WhatsApp之所以取得今天這樣的成功，主要是因為Facebook投入了數十億美元資金，以及持續多年的創新努力和專業知識，為數十億用戶開發新功能和更好的體驗。」

據《智通財經》消息，12月11日，Facebook首席運營官Sheryl Sandberg針對美國司法部本週提起的兩起可能導致Instagram和WhatsApp被剝離的反壟斷訴訟也進行了辯解，她表示，Facebook在2012年和2014年的這兩項收購已獲得美國政府批准。同時，她還反對Facebook擁有壟斷地位且不面臨競爭的說法。

Facebook全球副總裁暨亞太區總裁唐立洋（Dan Neary），他身後的數據是臉書在台灣的市場數據。此數據也證明台灣人多麼熱愛使用臉書服務。（多维新闻）

美國反壟斷法是當今世界較為完備的國家。《科技反壟斷浪潮觀察報吿》中指出，2017年至2020年8月10日、美國四大科技巨頭包括谷歌（Google）、蘋果（Apple）、臉書（Facebook）和亞馬遜（Amazon）遭遇的反壟斷最為嚴峻。美國聯邦政府對四大科技巨頭進行多方調查，這四大科技巨頭的反壟斷案件數量超過歐盟委員會。

作為世界最具影響力的四大科技巨頭，這些企業全球業務佈局較廣、容易受到世界關注、同時也很容易成為各國反壟斷執法的重點關注目標。

Facebook是一個擁有舉足輕重地位的社交平台，未來非「拆」不可？