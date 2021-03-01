恒指改革｜遲來的改革　讓恒指的金漆招牌延續下去?

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-03-01 21:02

備受投資者關注的恒指改革結果今日出爐，為半個世紀以來最大改革。結果恒指公司提出五大改革，皆與市場預期的一致。根據恒指公司披露的諮詢反應文件顯示，五大變動之中，最有爭議性的一項，就是「取消上市歷史要求」。

簡單而言，此項變動是容許企業上市三個月後，即有條件成為藍籌股。當然以往恒指公司並未有明文規定，要企業上市多久，才能夠成為藍籌。不過，回顧過往經驗，至少亦要上市一年後，才會獲恒指公司選中。就如啤酒股百威亞太（1876），於2019年9月成功在港上市，至去年年底才入圍恒指成分股。

▼恒指改革懶人包▼

以往能夠晉身藍籌股，對投資者而言可謂是信心的保證，是反映對該入圍企業的長期認可。不過，若果未來一間巨企來港上市只是三個月，就能夠成功晉身藍籌，而未有足夠的股價往績，以及管理層長期管治能力，證明股份的盈利能力持續性，是否能夠給予市場足夠信心，相信該股份是一間值得長期持有的藍籌股呢?

「取消上市歷史要求」 最受爭議

根據恒指公司披露的諮詢反應文件顯示，對於「取消上市歷史要求」一項，其實只有45%的受訪者，明確表明是支持是項建議。相對於其餘四項改革，都獲得高達55%至82%的支持意見，由此可見，該項建議有不少市場人士抱懷疑目光。

駿隆早前指，「取消上市歷史要求」縱然此舉能增加靈活性，但同時會令指數欠缺監管，有機會令市場投機者藉此推高新股納入恒指。

現時50多隻成分股 不足以反映整體港股市場

另外，恒指公司今日的改革，最突出的是將成分股數目，由目前55隻，至2022年中前急增至80隻，最終目標是達到100隻。數目的增長意味的是什麼呢?數量增長，是否足以達到恒指公司期望的，令到恒指可以更反映本港金融市場呢?

隨著多間千億市值的中概股回港上市，現時恒指50多隻成分股，佔整體市場的市值比例明顯下跌。截至2020年12月對整體市場的市值覆蓋率降至57.6%，成交量覆蓋率甚至降到50.5%。中金認為，已經不能匹配其市場旗艦指數的地位。

第三，其實恒生指數，多年來都有一個「三萬點」的緊箍咒，自2007年、2018年、甚至今年年初，恒指一升穿三萬點，都處於一種「高處不勝寒」的局面，難以守穩。相比起環球指數屢屢破頂，恒指明顯予人一種「長期跑輸」的印象，似乎難以符合本港國際金融中心的地位。

MSCI香港指數破頂 恒指卻望塵莫及(彭博資料)

MSCI香港指數破頂 恒指卻望塵莫及

參考上圖，是恒指公司與MSCI 香港的指數表現比較，可以看到MSCI 香港指數(白色線)經常跑嬴恒指，同時間，MSCI指數已經突破了2017年高位，但是恒指仍然在32個月高位苦苦掙扎。究其原因，亦是和恒指成分股的選股方式未能把握股份升浪有關。

今次改革結果出爐，能否扭轉恒指過往「長期跑輸」的局面，當然需時觀察，這個逾50年來最大型的改革，只是一個開始，要保住藍籌股這個金漆招牌，恒指公司必須確保，所選的成分股能夠充分反映本港金融市場的獨特地位。