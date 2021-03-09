拜登1.9萬億美元「洪水」將至　美股或進入「故事時間」

撰文： 于小龍 最後更新日期： 2021-03-09 22:24

美國參議院3月6日以50票對49票的通過1.9萬億億美元的紓困和經濟刺激法案。圖為美國總統拜登在白宮發言，爭取美國共和黨人支持。（Reuters）

3月6日，美國參議院投票通過了美國總統拜登（Joe Biden）的1.9萬億美元紓困和經濟刺激計劃。新一輪美元洪水即將到來之際，世界經濟陷入不安。

尤其是前期資本擴張較快、估值過高的亞洲股市和科技股，由於擔心美元指數回調和資金迴流，3月8日，亞洲各大股市紛紛出現預防性下挫，中國的上證綜合指數下跌2.3%，香港的恆生指數下跌1.92%，日本東證指數下跌超過2%；韓國首爾綜合指數收盤下跌1.28%。美國納斯達克綜合指數更是下跌2.41%。前期估值價高的諸如特斯拉、比亞迪等各類科技股票，以及白酒等概念股票下跌更為明顯。

而作為相對於更注重消費、傳統制造業的美國道瓊斯工業平均指數、德國DAX30指數、法國CAC40指數卻分別上漲了0.97%、3.31%和2.08%。

隨着美國新一輪1.9萬億美元紓困資金的釋放，全球資本市場或將進入一個新的「講故事」時間。在大量美元的刺激下，美國經濟的虛假復甦，所謂的價值迴歸，美元指數大漲，以及科技股在經歷短暫恐慌後，也將開啟新一輪的估值神話。至少在2021年下半年乃至2022年，通脹真的到來之前，新的財富「故事」或還將繼續。

這一輪拜登的1.9萬億美元紓困和經濟刺激計劃的資金規模可謂史無前例。儘管在最後時刻刪除了將最低工資提高到15美元的內容，但是，大多數美國人依然將獲得1,400美元的救濟支票，此外還包括為地方政府提供3,500億美元救濟資金，為受困疫情的小企業提供更多資金援助等。

對於受新冠肺炎疫情困擾已久的美國經濟，尤其是實體經濟來講，不能不說是極為重大的利好和轉折。這不僅意味着企業和民眾將獲得一筆維持生計的資金，而且也說明美國政府終於部分走出了混亂，開始着手積極應對新冠肺炎以來出現的一系列經濟社會危機。

尤其在目前美國新冠肺炎疫苗接種量逐步攀升，疫情逐步減弱的情況下，1.9萬億美元紓困資金的注入，將為美國經濟帶來暫時的希望。也正是基於這種對美國實力和美元秩序的希望，在新一輪經濟紓困資金即將到來的情況下，市場對於美國經濟復甦的期望才如此強烈。3月8日，美元指數大漲至92.303，一度創造了三個月以來的新高。一時間，美元指數回調、資金迴流、市場預期轉變的擔心也開始在前期資本擴張較快、估值過高的亞洲股市和科技股之間形成。美國經濟的調整，以及所形成的預期變化正在引發市場的動盪。

然而，美國真的能夠僅僅依靠這1.9萬億美元的紓困資金，就此走出疫情危機，擺脱金融資本畸形發展的經濟結構嗎？

顯然不能。整個市場在預期美國經濟短暫復甦之後，其實更擔心的是美元濫發所帶來的通貨膨脹。至於，在通脹到來之前，拜登政府能否拿出系統性的經濟重振計劃、基建投資方案，還是需要爆發一場更大的經濟和社會危機才能迫使美國的金融和政治寡頭妥協，整個市場其實都在觀望。每個人都知道天下沒有不散的筵席，危機遲早都要爆發，但是誰也不會放棄這最後的財富機會。

面對1.9萬億美元紓困和經濟刺激資金的即將到來，美國經濟的通脹預期高企。前期股指較高的科技類股票和美國納斯達克綜合指數紛紛大跌。受此影響，前期擴張較快的亞洲股市也紛紛大跌。（路透社）

因此，相比短暫的美國經濟復甦和美元指數反彈，拜登1.9萬億美元的紓困資金在經歷了「放水」前那一刻的「驚喜」之後，帶來的將是長期的「流動性」氾濫和逐步推高的通脹。由於沒有相應的產業恢復政策配套，沒有基建投資，沒有工作機會，大量紓困資金依然金進入股市、房地產市場的資金池。

美國股市在美元「放水」的作用下必然會受到再次刺激。儘管存在「通脹殺估值」的顧慮，但是在經歷了短暫的避險之後，在海量的資金誘惑下，新一輪的炒作又將開始，並且愈演愈烈。只要估值增長超過通脹預期，整個遊戲就可以繼續下去。直至此輪刺激資金的再度枯竭，資本通脹再次向實體通脹擴散。

目前一些市場已經對此有所警惕，擔心美國聯邦儲備委員會（Fed，簡稱美聯儲）會提前結束量化寬鬆，提高利率。正如國際金融協會首席經濟學家羅賓·布魯克（Robin Brooks）所述，市場正在經歷一場類似於2013年的「縮減恐慌」，因投資者擔心美聯儲會提前退出刺激計劃，債券收益率出現飆升。

但是，美聯儲似乎並不希望這樣做。在面對控制疫情所需的經濟恢復和控制通脹的兩難選擇面前，在捍衛金融資本既得利益還是救助實體產業的問題上，作為美國金融寡頭的代表，美聯儲選擇了忽視「通脹」的存在，繼續放水。美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）3月4日表示，美聯儲將維持寬鬆貨幣政策，但目前不會採取措施應對長期債券收益率上升。2月17日，鮑威爾在美聯儲貨幣政策會議上也表態，美聯儲將繼續維持寬鬆貨幣政策，並且將支持更大的財政刺激計劃規模、維持較低利率水平，繼續購入債務，直至通脹上漲和就業上漲「雙重目標」的實現。

在美聯儲看來，儘管市場會對通脹有所擔心，但是很快隨着新一輪1.9萬億美元紓困計劃的實施，以及之後的繼續無限量地「印刷」美元，投資者在海量美元的刺激下，很快就會忘記恐懼，再次興奮起來。新一輪的資本故事，外加美國經濟復甦題材將帶來新一輪上漲。

美聯儲希望將此次美國和美元的信用危機，拖至疫情結束，抑或拜登政府緩慢的推出新一輪的產業復興經濟刺激計劃。這樣美國就可以實現虛擬經濟過熱和實體經濟復甦的「完美」切換。

然而，這顯然是一個危險的賭注，以美國政府目前對經濟的調控能力和政治社會的分裂現狀，更為迫切的是，在今年9月份之前，隨着1.9萬億美元紓困資金的再次吿罄，除了印錢，拜登政府無法達成美國內部的利益整合，無法推出更多實質性的產業復甦措施。

目前股市的震盪或許是對於這種預期的恐慌，但是至少在2021年下半年乃至2022年，通脹真的到來之前，新的財富「故事」或還將繼續。中國和全世界經濟不得不面對美元的再次「放水」和大宗商品的價格上漲，直至市場對於美國和美元的徹底喪失信心。