憂心忡忡：美聯儲放任通脹　危機正在與時間「賽跑」

撰文： 于小龍 最後更新日期： 2021-03-11 15:24

美聯儲和美國政府目前正在掩飾和放任通脹的發展。隨着美國1.9萬億美元紓困計劃的實施，通脹的快速增長有可能打破美國股市脆弱的信心。圖為美聯儲主席鮑威爾。（新華社）

3月10日美國公布2月份居民消費價格指數（CPI），CPI年率從1月份的1.4%增加到1.7%，與市場與其相符。儘管在剔除食品、能源等近期價格上漲較大的因素外，所謂的核心CPI並未明顯上漲。但是，通脹陰雲依舊籠罩美股、債市。全球資本市場都在憂心忡忡。

實際上，目前的通脹情況比想象的要嚴重得多，尤其是資本層面的貨幣氾濫。3月3日美國公布的5年期盈虧平衡通脹率（盈虧平衡通脹率=名義債券收益率-實際債券收益率）已經提前漲至2.5%。相比於，存在嚴重滯後性和樣本選擇偏差的CPI數據，基於金融市場的盈虧平衡通脹率往往更加及時地反映了美國真實的通脹預期情況，也更加被金融市場所重視。

目前美國5年期盈虧平衡通脹率的快速上升，實際上已經超過美國聯邦儲備委員會（Fed，簡稱美聯儲）之前設立的平均通脹率2%的加息標準。如果不是美聯儲一再「自食其言」，不斷放任通脹管理，調高加息標準，緩和市場情緒，美國的金融泡沫其實早已經被刺破。進入2021年以來，通脹之劍一直高懸於美國股市和債市的頭頂，不知何時落下。

而此次美國1.9萬億美元紓困計劃的獲批則再次加劇市場對於通脹的擔心。美國10年期國債收益率的大幅上漲，一度突破1.62%。2月CPI漲幅也進一步上升至1.7%，那麼美債收益率可能還會進一步上漲。資本的恐慌和現實的通脹正在形成一個正反饋循環，自我加強。

儘管，美聯儲頻頻出面表態，表示不會加息。3月8日，美國財政部部長耶倫（Janet Yellen）出面承諾，1.9萬億美元新紓困法案將提供足夠的資源推動經濟非常強勁復甦，同時不太可能引發通脹問題，即使通脹真的出現，美國政府也有工具應對。一些美國投資銀行和經濟學家也紛紛為美國經濟站台，提出2021年美國經濟增速將達到6%以上，甚至接近7.8%的預測。但是依然難以阻止市場的恐慌。

市場很清楚「控制通脹、推動經濟復甦和保持美股上漲」，這三個目標原本就存在「不可能」同時實現的矛盾關係。一邊大量發行美元，一邊又要保證不發生大幅通脹，這就要求繼續推高美國資本市場，吸走市場氾濫的流動性。但是，這同時也就意味着，大量的資金不能順利進入美國經濟最急需的實體經濟。美國經濟就不可能出現實質性復甦。

反過來道理也是一樣。在疫情好轉的背景下，隨着美國實體經濟的逐步恢復，大量積聚在資本市場的美元將進入實體經濟，在沒有類似於「羅斯福新政」的大規模政府投資計劃出台的情況下，其勢必引發大宗商品、居民物價的高漲，並推高房地產等實體資產價格，進而引爆通脹預期。

而通脹預期的形成將進一步引發連鎖反應，美國長期國債的風險將急劇上升，最後逼迫美聯儲不得不通過加息的方式來回收過多的流動性，以挽救美元和各大金融機構的信用。除非，美聯儲以及美聯儲背後的美國金融寡頭們捨得用自己的「真金白銀」來回購美國國債，就像之前，美國應對2008年次貸危機時做的那樣，才能在繼續推進通脹的情況下，維持美國國債和美元的信用。

拜登政府必須在1.9萬億美元紓困計劃演變為新的通脹危機之前，出台真正的產業刺激和基建投資計劃，以保證通脹不會刺破美國金融泡沫。（Reuters）

但可惜的是，正如去年10月美國紐約聯邦儲備銀行前行長達德利（Bill Dudley）表述的那樣，美聯儲已經接近彈盡糧絕了，無法做的再多。相比於美國名義GDP的增速，美國長期國債的實際收益早已跌為負值。美聯儲回購美國國債只能買得越多，虧得越多。

3月4日，美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）已經明確短期內不會回購美國國債。美聯儲和美國財政部唯一願意做的就是用「語言」來安撫市場，並且漠視通脹的存在，不斷修改、提高通脹的控制目標。通脹「紅線」從平均通脹率2%提升至2.5%，甚至是3%，並且不斷將各種通脹因素作為所謂的偶發性事件排除在計算之外。例如食品、能源等近期價格漲幅過大的因素都可以不被計入核心CPI。美聯儲對通脹的管理正在變成一場數字遊戲，似乎只要不承認通脹的存在，就可以不採取任何措施。哪怕美債收益率飆升，只要扛住不加息，股市就只會繼續震盪，而泡沫始終不會被刺破。

美國目前顯然正在採用「掩耳盜鈴」的辦法在儘量拖延時間、安撫市場。但是，現在唯一難以拖延的是，美國民眾消費、就業等需求的恢復。資本市場的龐大資金將不可避免地向實體經濟滲透。

一場美國政治決策與通脹的「賽跑」其實已經開始。拜登政府已經打響了新一輪經濟刺激的「發令槍」。如果在通脹高企之前，美國國內不能達成利益妥協，繼續推出更加具有結構性的產業刺激和基建投資計劃，來吸收過剩的美元，那麼，通脹無疑將迅速地刺破美國金融市場的泡沫。

在這種情況下，目前全球外圍資本市場的泡沫已經開始破裂。各大主要經濟體都不得不憂心忡忡地為美國資本市場的「動盪」和美元的新一輪氾濫做好最壞的準備。中國已經制定了遠低於預期的經濟增長目標和適度偏緊的貨幣政策來應對可能的危機。歐洲央行也將在當地時間3月11日召開會議，商討應對通脹和危機的方案。投資者預計，如果受美國國債收益率上漲影響，發生連鎖反應，致使德國國債收益率從目前的負0.30%升至接近0%，那麼歐洲央行也將不得不進行大規模市場干預。