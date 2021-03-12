港股單日挫近700點一周升幅灰飛煙滅 科指現熊踪

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-03-12 19:32

港股經歷顛簸的一周，恒指連彈三日後周五(12日)升勢斷欖，單日轉向挫近700點收市，將一周的指數升幅全數奉還。

雖然外圍股市造好，以舊經濟股為主的美股道指連升五日創新高，不過港股未能跟隨，主因美國十年債息高企，貼近1.6厘創逾一年高，拖累天價估值的科技股跌完再跌，恒指重榜股騰訊(700)受壓。

科技指數三周累挫兩成 市場憂步入熊市

總結全周，恒生科技指數跌幅最大，全周累挫178點或2.1%，報8456點，是連續第三周下挫，累插兩成市場憂慮步入熊市。恒生指數全周累挫359點或1.2%，報28739點。

美國十年債息高企，貼近1.6厘創逾一年高（GettyImages）

恒指周一延續上周跌勢，急挫近600點，首度失守二萬九大關，周二港股跌至28300水平見初步支持，展開一連三日反彈，不過成交額未能配合，當中周三升市的成交額只得1904億元，是本月第二低成交，反映升市欠缺動力。至周五，恒指隨美股道指破頂及內地股市進一步走高，一度升至本周最高位的29550關口，不過高位再遇沽壓，加上港匯走弱，跌穿7.75水平，令港股單日轉向，午後急挫近700點收市，二萬九關再度不保。

京東健康累挫逾8% 拉低科指

科技股是跌市元兇，其中小米(1810)、京東健康(6618)及騰訊，對恒生科指拖累最大，合共拖低指數逾130點。其中京東健康本周股價累挫逾8%，是成分股中跌幅頭三甲。

股王騰訊本周累挫逾4%，主要因為周五單日急挫4.4%，將之前三日升幅全部蒸發。周五急挫主要因為市場憂慮騰訊會面臨更大的監管壓力，據《彭博》引述知情人士透露，繼螞蟻集團後，騰訊已被內地監管機構，列為下一個加強監管的目標。局方可能也會要求騰訊成立一家金融控股公司，將其銀行、保險和支付業務全都納入其中。

股王騰訊本周累挫逾4%，將之前三日升幅全部蒸發，主要因為市場憂慮騰訊會面臨更大的監管壓力，（網上圖片）

騰訊過去七日錄逾29億元北水資金淨流走

北水亦見流出騰訊，綜合過去七日，騰訊合計錄得逾29億元北水資金淨流走，扭轉以往經常獲北水資金淨買入的趨勢。

至於小米雖然今日受到集團斥資最多100億元回購的因素帶動，逆市走高成升幅最大藍籌；不過埋單計數，本周股價仍累挫7%，主要因為市場關注小米被剔出國際指數，令追蹤小米的被動資金流走。

小米連續4日獲淨北水買入，合計淨買入金額65.99億港元

北水連續四日低吸小米

中信證券指，基於美國投資禁令，若小米集團最終被富時羅素和MSCI等剔除指數，或將有約18.7億美元（約145億港元）的被動資金流出。

該行測算，當前全球追蹤富時羅素和MSCI的資金規模合計超1萬億美元（約7.76萬億），若小米最終被剔除富時羅素、MSCI的相關指數，預期將分別帶來約3.4億美元（約26.4億元）及15.3億美元（約118.7億元）的被動資金流出。

市場「棄新戀舊」泊入舊經濟股 中銀香港全周逆升逾半成

雖然市場憂慮指數基金要被動沽售小米，然而內地資金卻出現低吸的手影。從近期淨買入情況看，小米已連續4日獲淨北水買入，合計淨買入金額65.99億港元。

科技股受創，投資者「棄新戀舊」，轉投銀行股等舊經濟股份。本周在美國國債息率上升拉動下，銀行股逆市有買盤，市場憧憬債息上升對銀行淨息差有利。當中，中銀香港(2388)本周逆市累升逾5%，是藍籌升幅榜三甲位置。大象匯豐(00005)亦逆市踏高1.8%。