鮑威爾表面鴿派　一句說話卻露玄機│財經評論

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-03-18 20:52

美聯儲宣布維持買債規模及低息不變，市場普遍認為，聯儲立場繼續維持鴿派，支持恒指今日升372點或1.3%，報29405點，是連續第四日造好。不過，有匯市分析員指出，聯儲雖然對市場重申維持低息承諾，但是因應新一輪1.9萬億美元大規模刺激方案，局方將今年經濟增長預測，大幅提高至6.5%，提醒投資者不要忽視下半年貨幣政策轉向的可能性。

聯儲局在會議上表明，會繼續維持低息政策至少至2023年，東亞銀行高級外匯市場策略師葉澤恆接受訪問指出，表面上看聯儲局是在放出一個鴿派的寬鬆形象；不過他注意到鮑威爾在記者會上的發言措辭，其實並不是完全的鴿派。

據聯儲局的「點陣圖」顯示，更多委員預期加快收緊貨幣政策

點陣圖顯示更多委員預期加快收緊貨幣政策

首先，據聯儲局的「點陣圖」顯示，出席會議的18位官員，當中最新有7位料明年最少加息一次，較上年12月時多出兩人，表明更多局內委員預期會加快收緊貨幣政策。

葉澤恆認為這是反映局方愈多愈多官員對經濟復甦抱有信心，特別是在聯儲將今年GDP增長預測大幅提高，由原先預期年增長4.2%；上調至增長6.5%；同時將通脹預測正式調高至2厘樓上。

其二，在記者會上回應有關聯儲局何時會縮減買債規模時，鮑威爾的措辭是指，「現在不是一個合宜的時間去討論這個議題。」

聯儲局表面鴿派 實際醞釀縮表

鮑威爾的言論其實暗藏玄機，葉澤恆認為鮑威爾是在觀望美國未來數月的經濟數據，特別是總統拜登日前指出，要加快疫苗注射，並致力在7月時做到疫情受控，能夠容許美國市民放寬社交距離，加上1.9萬億美元的刺激經濟措施，將支持經濟快速恢復。他預期當下半年美國經濟重啟，聯儲局有機會率先宣布開始縮表，亦即是減少買債規模。

投行高盛最新預計聯儲將從2022年初開始，縮減購債規模，(路透)

投行高盛亦在在聯儲局議息後發表報告，最新預計聯儲將從2022年初開始，縮減購債規模，聯邦基金利率將保持不變，直到2024年上半年。

回看美國上一輪縮減買債計劃的時間表，在2013年，時任聯儲局主席的伯南克，在5月中美國聯合經濟委員會的聽證會上 提出聯儲局可能在某個時間重新評估購買資產計劃，並在6月份表示，會趨向縮減每月850億美元的購債規模，證實了投資者的擔憂，當時觸發美國股市和債市急跌，令指標公債收益率升至15個月高位。金融媒體稱之為「縮減量寬恐慌」（taper tantrum）。