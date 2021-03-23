中俄桂林會談　減少依賴美元成重點｜財經評論

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-03-23 22:00

美國總統拜登上台後的首次中美外交高層對話剛於上周完結，雙方唇槍舌劍火藥味濃；不出一周，俄羅斯外長拉夫羅夫隨即出訪中國，出訪前他強調中俄關係處於歷史最好水平。昨日他更在桂林乘船遊覽灕江，與國務委員兼外長王毅會面。會談的焦點固然是未來中美俄三國的政治博弈，同時間中俄兩國如何在經濟及貨幣政策上加強合作，對抗美元霸權，亦自然是重點之一。

拉夫羅夫已經表明，意欲推進「替代美元」的結算方式，應對美國等西方制裁。站在俄羅斯的金融貨幣立場，降低對美元的依賴是一個最合乎國家利益的發展。事關美國指控俄羅斯操弄2020年總統大選，雖然俄羅斯否認，不過美國以此為名推出新一輪制裁的機會高。現時俄羅斯的經濟正在逐步由疫情中復甦，不過困難重重，特別是受到糧食價格急升影響，令到俄國通脹急升至5.7%，創逾四年新高，央行不得不提早加息。不過利率一升，對當地的經濟復甦苗頭將有影響。要如何保障經濟復甦勢頭不滅，同時阻止通脹快速升溫，是俄國經濟目前一大考驗。

盧布危機時期 中俄訂千五億貨幣互換協議

適逢此時，俄國與中國代表在杭州灕江會面，在經貿方面加強合作，必然是俄羅斯代表的盤算。而且，中俄經貿及金融合作關係密切，早於2014、2015年盧布危機的時候，中國和俄羅斯深化貨幣合作，在2014年中俄簽訂為期三年，價值1,500億元人民幣的貨幣互換協議，為當時因烏克蘭問題，受歐美制裁的俄國，提供了外匯流動性。

早於2014、2015年盧布危機的時候，中國和俄羅斯深化貨幣合作，中俄簽訂為期三年，價值1500億元人民幣的貨幣互換協議（視覺中國）

減少美元依賴成重點話題

今次中俄的會談上，如何增加使用兩國本幣結算，減少美元的依賴，是必然觸及的話題。翻查資料，於2015 年，俄羅斯第三大石油生產商Gazprom Neft稱，在對中國出口石油上，已開始接納人民幣作為支付貨幣，開啟了「石油人民幣」應用的一個時機。

資料顯示，在2015年中俄貿易中，90%是用美元結算的；不過隨兩國共同加強本幣使用，至去年首季，美元結算佔比跌至只有46%，首次跌穿50%關口。

中俄雙邊貿易額2020年達1,077.65億美元，連續三年保持千億水平。中俄貿易在俄外貿總額中佔比擴大至近20%，中國連續11年成為俄最大貿易夥伴國，為俄羅斯第一大進口來源國和出口目的地國。