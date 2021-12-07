恒大引越秀及粵海化解風險　政府開綠燈　參考海航模式或面臨拆分

中國恒大（3333）債務問題再有標誌性進展，繼上周宣布未能償還2.6億美元私募債，正式構成違約後，集團創辦人許家印遭廣東省政府約談。周一（6日）集團宣布成立風險化解委員會，委員除了恒大高層外，更包括廣東省國企越秀及粵海高層。分析指是反映內地政府已經「開綠燈」，批准國企出資收購恒大資產。未來的債務重組過程，相信參照過去刷新A股虧損紀錄的海航企業重組方式。



恒大組風險化解委員會 成員包括廣州國企及不良資產公司

恒大宣布成立風險化解委員會，委員會共7人，當中兩位是恒大高層，包括恒大主席及執董許家印，其餘5位均來自外圍，引入國企越秀及粵海控股高層，亦有專責處理壞帳的信達資產管理高層，集合了相應的政府和專業機構的力量。

當中，粵海控股集團屬於廣東省政府全資國資企業、越秀集團則是廣州市政府絕對控股的企業，中國信達則是專門從事不良資產處置的四大AMC之一，國信證券和中倫律師事務所則是專業的資本運作和法律中介機構。

恒大組風險化解委員會，除了恒大高層外，更包括廣東省國企越秀及粵海高層。分析指是反映內地政府已經「開綠燈」，批准國企出資收購恒大資產。(資料圖片)

越秀代表李鋒曾參與集團Reits發行

當中加入恒大風險化解委員會的越秀集團代表，是越秀集團首席資本運營官李鋒，他亦參與越秀房地產投資信託基金上市，在資本運營方面擁有豐富經驗。當時2006年越秀房地產投資信託基金在港股上市，被視為傳統內房拓展房產信託基金（Reits）的一個里程。

交銀謝騏聰：政府「開綠燈」 容許國企購恒大資產

交銀國際研究部聯席董事謝騏聰接受訪問時指出，恒大引入國企高層一同出任風險化解委員會成員，其實是一個明確的訊號，表示內地政府已經「開綠燈」，容許國企拿錢出來購買恒大的資產。

對於恒大手上尚有多少值錢資產，如何能夠出售套現，謝騏聰指出，現時內房最重要的是解決周轉困難，現時恒大手上仍有不少值錢的資產，例如在本港的恒大中心總部、在本港的地產發展項目、以及深圳舊改項目等，估算恒大若果能夠透過出售資產，套現約3,000至4,000億元，其實已差不多足夠公司繼續建築現時的地產項目，「重新造血」，恢復正常營運。

交銀國際研究部聯席董事謝騏聰接受訪問時指出，恒大引入國企高層一同出任風險化解委員會成員，其實是一個明確的訊號，表示內地政府已經「開綠燈」。（路透社）

從過去一星期恒大債務問題的發展，觸發點是恒大於上周五（3日）宣布一筆總額2.6億美元私募債未能履行償還，構成違約，廣東省政府立即約談恒大創辦人許家印，之後數日，恒大就公布引入廣東省國企高層合組風險化解委員會。

事實上，今次並不是廣東省政府第一次參與恒大的債務處理問題，回看去年年底，在廣州市城市建設投資集團（簡稱廣州城投）接盤恒大地產100億元戰略投資時，恒大地產所持3間核心企業的股權被質押予廣州城投。

考慮到現時廣東省政府代表高調約談許家印，可以預計城投公司未來陸續接盤恒大項目的機會率較大，以確保金融機構的債務清償率。

去年廣州城投斥百億元戰略投資恒大地產，未來有加碼機會。（視覺中國）

去年廣州城投斥百億元戰略投資恒大地產 未來有加碼機會

恒大集團的負債總額超過3,000億美元（折合約2.34萬億港元），相當於內地國內生產總值（GDP）的2%。要如何拆解這個債務炸彈，同時令到影響可控，考驗的既是恒大自身的融資能力，亦是內地金融機構及省級政府的調控手腕。

今年內地政府亦曾處理一個資金額達萬億元的企業債務問題，就是海航集團的破產重組方案，當中涉及由海南省政府牽頭、「以市場為導向」的企業重組方式，相信可以成為今次廣東省政府的借鏡。

海航集團當年以激進的海外收購模式打響名堂，曾是德意志銀行和希爾頓的大股東，不過背後的高槓桿收購為債務埋下炸彈，集團的財務問題在2017年開始顯現，在新冠疫情下環球經濟「死火」加速海航債務爆煲，2020年2月海航被海南省政府接管，今年年初遭債權人申請破產重整，進入重組階段。

恒大債務問題 參照海南省政府入主海航成數較高

當時海南省人民政府牽頭會同相關部門派出專業人員，共同成立了「海南省海航集團聯合工作組」，聯合工作組是全面協助、全力推進海航集團風險處置工作，又表示「並非接管海航集團」，不涉及海航集團實際控制權的變化。

最終，海航被拆件成四大板塊，分別是航空板塊、機場板塊、金融板塊、商業及其他板塊各自運作，早前遼寧方大集團和國資背景的海南省發展控股正式入主，成為海航航空和機場業務的戰略投資者。回到當下，按照目前廣東省政府介入恒大債務問題的情況來看，相信參照海南省政府入主海航的成數較高。