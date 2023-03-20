人行降準0.25個百分點　瑞銀汪濤：時機略早於預期　助降融資成本

人民銀行於上周五（17日）宣布，於今年3月27日起下調金融機構存款準備金率0.25個百分點（不包括已執行5%存款準備金率的金融機構），繼去年4月和11月分別降准25個基點後，第三次降准25個基點。

金融機構的加權平均存款準備金率將從之前的7.8%降至7.6% 左右，不過由於小型銀行的存款准備金率在前年12月的降准中，已經下調至5%，因此本次降准主要影響大型銀行 （本次降准後存款準備金率為10.75%）。

瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤表示，今次央行宣佈降准略超市場預期，該行估計今年會有一次降准，不過是次降準時機略早於預期。

她估算，是次降准釋放的流動性規模和降低的金融機構成本可能略低於去年11月的約5000億元，不過無論如何，本次降准有助於降低銀行業和實體經濟的綜合融資成本。此外，瑞銀預計央行將推動商業銀行進一步下調存款利率，從而降低銀行的整體融資成本，為下調LPR釋放空間，儘管預計年內不會下調MLF等政策利率，考慮到去年11月和本次降准、以及未來可能的存款利率進一步下調，認為年內LPR有可能小幅下調10個基點，進而有助於降低實體經濟的實際融資成本和房貸利率。

她提到，兩會政府工作報告重申「穩健」的貨幣政策要「精准有力」，保持流動性合理充裕，保持廣義貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配，並降低實體經濟的實際融資成本。

維持中國GDP增長5.4%預測

本次降准之後，瑞銀預計年內央行可能不再降准、或至多再降准25個基點，並繼續使用再貸款等工具確保流動性合理充裕。

此外，今年1、2月信貸超預期「開門紅」後，本次降准也有助於提升銀行信貸投放能力，預料今年信貸增速或維持10%左右，如果未來政策支持力度強於預期，信貸增速可能將進一步上行至11%；又維持對今年GDP增長5.4%的預測，並預計一季度環比增速好轉（按年增長2.9%，且面臨一些上行風險），二季度GDP環比增速進一步反彈（按年增長7.6%）。