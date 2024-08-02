日本掃貨唔怕超重！EMS寄手信教學｜手機登記步驟　寄件限制整合

日圓低水時，很多人都早已在唱定一筆「彈藥」去日本爆買，但行李空間、重量有限，想把所有戰利品都能帶返香港，就要學識係日本寄件。其中一個非常方便的方法，就是去日本各區都有的郵便局，用 EMS（國際郵便）配送寄出，記者實試只要 2～3 日就能送到。EMS 需要用手機填寫寄件資料，打算在日本寄件的話，可以留意以下教學。



登記日本郵便局帳號

EMS 寄件需要在網上填寫資料，因為想建 EMS 的話，就要先在日本郵便局 mypage 中，註冊和登陸會員，註冊資料需以英文填寫。姓名只要根據護照上即可，而地址、電話即可以輸入酒店的資料。再輸入電郵和密碼後，收到電郵點入連結，即可重新到日本郵便局 mypage 登入，完成註冊。

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寄件單填寫教學

登入後，首先填寫寄件人資料，基本上和註冊時一樣，填好之後每次寄件都能直接使用。要注意的是，地址（住所）最好隔行輸入，不要一大段文字。收件人資料一直用英文填寫，如果是自己的話，照寄件人資料一樣填寫即可。

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選擇寄件方法

日本郵便局的國際郵寄分為 EMS 和「國際小包」，主要是寄送時間和運費的分別，EMS 最快兩日即可送到，可是運費就比較高。「內容品」可以選擇「贈物」，之後需要填寫寄件物品的資料，如產品類型、重量、價格、數量等。確定沒有違禁品後，就可以選擇寄件日期。留意，「有償/無償」一欄，只要選「無償」即可。

EMS寄件限制（香港）：

壓縮噴霧、香水、煙花、太陽油、指甲油、酒精、電子煙、菸草、行動電源等等

（陳錦洪 攝）

到郵便局完成寄件手續

最後就會收到一個郵寄 QR Code，可以到附件的郵便局的裝置掃描 QR Code 後，打印出郵寄單，貼到寄件箱上，再到櫃台支付運費即完成整個寄件過程。由於國際郵寄有限定寄件貨尺寸，因此，建議直接到郵便局購買紙箱，帶回酒店包裹好再寄會比較方便，起碼無需擔心不符合尺寸要求。

掃描QR Code（陳錦洪 攝）

建議直接到郵便局購買所而大小的紙箱（陳錦洪 攝）

寄件尺寸限制：

香港：長1.5m以内／長＋闊 3m以内／重量30



想知寄件所需運費，可以點入以下連結計算：

計算國際郵件費用和天數