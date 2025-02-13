BNO申請攻略2025｜。不論是想移民，還是去旅行，先整定一本 BNO 總會方便之處。根據亨利護照指數（Henley Passport Index）顯示，香港特區護照目前擁有170個免簽國家及地區目的地，全球排名第17位；BNO 雖未有在指數統計榜上，但官方資料顯示免簽國家及地區達185個，比特區護照多 15 個目的地。想申請 BNO 的話，即睇以下 2025 年更新申請攻略。



BNO 資格

曾持有BNO：1997 年 7 月 1 日前，成功申請 BNO 的話，就算 BNO 過期多久，甚至是不見了，也有資格續領。



未曾持有BNO：如果在 1997 年前出生，但當時沒有申請 BNO，但家長持有 BNO，而且護照有列當時未滿 16 歲的子女名字為「included child」，子女即擁有 BNO 資格，可自行申請



BNO申請步驟教學（GOV.UK 網站截圖)

BNO 申請步驟

只要在在英國政府官網的系統上，進行網上申請。主要步驟大多是填選擇題，以及上載符合要求的相片，如舊 BNO 沒有遺失﹑被盜的話（下文附報失教學），大約 5- 10 分鐘就能完成網上申請。之後只要用 Visa 或 Master 信用卡付款，以及連同所需文件一併寄回英國即可等候審批。

👇👇BNO 申請步驟（按圖放大睇）👇👇

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相片要求

直接在系統上載證件相，同時亦支援以自拍的方式，但要注意需用 jpg 檔案格式上傳。官網上明確解釋了自拍證件相的要求，包括面部和背景不能有陰影、白色背景、不能戴帽，以及配戴眼鏡拍攝等要求。為免因相片不合格申請失敗，建議到市面影相鋪花點錢找專業的來，通常拍10張1組還會送數碼版，可以用USB手指抄走。畢竟一本Passport都要用10年，百幾蚊值得使。

完成表格後會列出所需寄回英國的文件，一般有以下幾項：

1﹑原本的 BNO 護照（未剪角），如遺失或被盜，需網上報失底在系統中填寫 LS01 表格（被盜的話要領取報失紙）



2﹑香港永久性居民身份證的雙面彩色影印本



3﹑現時持有的任何未過期之其他國家護照全彩影印本（每一頁，包括封面封底），或可以把護照正本（如特區護照）寄去申請



4﹑一份在過去 12 個月裡辦理且顯示申請人姓名及地址或居住地的文件，如政府信件﹑銀行信件、MPF信件和顧主信件等



5﹑個人和父母（如有）的出世紙雙面彩色影印本



副簽手續

在新的網上申請系統中，系統會根據申請人提供的資料判斷是否需要副簽。如需副簽，則需下載並列印副簽表格，副簽人需在聲明書上填寫個人資料並簽署，並附上其英國護照的彩色影印本。

而系統提供的副簽線上處理功能僅限擁有英國住址的申請人使用。對於身處香港的申請人，仍需列印副簽表格並以手寫方式填妥。至於申請人的相片，現在可直接上傳至網站，無須再以傳統方式寄送附有副簽人聲明的證件相片。不過，若想確保申請過程更順利，仍然可以選擇將附有副簽人聲明的證件相片和副簽文件，連同所有相關申請資料一併寄出。

副簽人（副署人）要求：

1、和你認識不少於兩年（非親屬、伴侶）



2、專業人士(現職或已退休)（於 HMPO 工作和醫生不可，除非該名醫生是朋友，以及認識了不少於兩年。換句話說，家庭醫生和長期接受同一名醫生療癒的不同）



3、指定國籍，並持有該國護照：英國國民（持有 BNO 亦可）、愛爾蘭公民、英聯邦公民、歐盟公民、美國公民。



P.S. 副簽人是英國國民（持有 BNO 亦可）或愛爾蘭公民時，申請處理速度會較快。



文件寄送到英國方法

最後，在依據 BNO 頁數繳付相關費用後，申請人會收到電郵及短訊通知。透過這些通知中的申請編號，可登入 HMPO 網頁查詢郵寄地址，然後將所需文件一次過以快遞或空郵掛號寄至英國。建議在郵寄的信封上註明申請的參考編號（Ref. Number），以便當局更快速找到相關申請。通常在收到短訊後，大約需等待 4 至 8 週即可收到寄回的文件。值得留意的是，申請所需文件（如護照正本）會與 BNO 分開郵寄回香港。

BNO 簽證「 5 + 1 」移民

想移民英國的話，透過「5+1」BNO 簽證方案，申請移民時只需擁有 BNO 資格，無須使用有效期內的 BNO 護照。因此 BNO 護照正在過期狀態或遺失，亦不用急於補領。

BNO 申請網站（按此進入）