登記做陪審團教學　盡公民責任：點申請？誰人可做？與世隔絕？

近日不少網民關注如何申請成為法庭陪審團，本文就為大家介紹成為陪審團的資格、工作、津貼及法律責任等7大須知。

怎樣成為陪審團？

-根據司法機構網頁，任何具備下列條件的香港居民，均有資格出任陪審員

-年滿21歲但未滿65歲

-精神健全而無任何使其不能出任陪審員的情況，如聽覺或視覺的損傷等

-品格良好

-熟悉聆訊採用語言 ─ 即中文或英文

若符合出任陪審員資格，人事登記處長會把你的名字納入陪審員名單，並由高等法院司法常務官發出通知，將會把你列入陪審員名單。若在外國就讀大學，或未收到通知，可按此下載ROP 18申請表格，填妥後寄到灣仔告士打道七號入境事務大樓人事登記處處長。

查詢可致電主理陪審團事務書記辦事處電話2825 4668。

到底如何才能成為陪審員呢？（資料圖片）

陪審員須與世隔絕？

審訊期間，陪審員只可以在陪審員休息室範圍內討論審訊內容，不得與家人、朋友或陪審團成員以外的人談論；法官完成總結後，陪審團會退席商議，其間必須與外界隔離，直至達成裁決或由法庭下令解除責任。

如陪審團未能在一天內達成裁決，會獲安排在高等法院相關設施內留宿，其間任何人士不得接觸陪審團，陪審團亦不得與外界講話，只可以各成員間交談。

陪審員缺席後果

若沒有按照傳票規定出席法庭，即屬違法，可判第2級罰款（5000元）。

打工仔毋須擔心僱主不放行。根據《陪審團條例》，任何僱主因僱員出任陪審員而終止僱用或威脅終止僱用其僱員，或歧視其僱員，即屬違法，一經定罪最高可被判罰款25,000元及入獄3個月。

高等法院設有留宿設施讓陪審員休息。（資料圖片）

陪審員津貼

出任陪審員的津貼額和最高額外津貼額均為每天830元，不足一天亦作一天計算。不過這並非定額，今年3月審議有關旺角衝突的暴動案時，法官黃崇厚為感謝陪審團貢獻，將津貼額提高至1000元。

陪審員組成

最嚴重刑事案件，例如謀殺、強姦、持械行劫等，由1位原訟法庭法官及7名陪審員聆訊，法官也可下令將陪審員人數增至9名；在涉及誹謗或惡意檢控等民事案件訴訟，案中任何一方均可選擇把有爭議事實交由陪審團認定。

死因裁判法庭某些研訊也需要選任陪審團出席，但只需有5名成員。

高等法院司法常務官每星期以隨機抽選方式，從陪審員名單內抽出若干數目陪審員。若被抽中，法庭會寄出傳票，一般會發出最少 21 天通知；曾接受傳召而出席的陪審員，一般兩年內不會再被傳召。

陪審員的職責

在刑事案件審訊中，陪審員須根據案件中事實，決定被告人是否有罪。一般案件而言，陪審團可以「一致」或「多數裁決」，宣告罪名成立或不成立，以9人陪審團為例，裁決須達8比1或7比2，而陪審團必須按照法官指引裁決。

在死因研訊中，陪審員須決定死者致死原因及與死亡事件有關情況。

申請豁免成為陪審員

當然，你亦可申請豁免成為陪審員。在收到司法常務官通知將被納入陪審員名單、陪審員臨時名單或增補名單已經備妥並可供查閱、或收到傳票傳召出任陪審員時，可於14天內致函高等法院司法常務官詳述申請豁免理由；惟豁免申請不易獲得批准，舉例以處理公事為理由的申請，通常不會獲批。

不過，即使司法常務官拒絕申請，仍可在被抽籤選中為陪審員時，於法庭上向法官申請豁免。

另外，以下職業獲豁免：

-行政會議、立法會議員、法官

-律政司、法律援助署、破產管理署、知識產權署公職人員

-警務處、入境處、海關、消防處、懲敎署、廉政公署公職人員

-執業大律師及律師，以及其文員

-醫生、牙醫、獸醫

-報章編輯及職員

-神職人員

-全日制學生

-領港員、船長及船員

更詳細資料可按此

（資料來源：司法機構網頁）