「1000萬求一路」參賽方法＋要求+須知　盤點莊紫祥4大金句

修訂《逃犯條例》風暴持續5個月仍然未息，本身是福建人的東華三院總理莊紫祥斥資1000萬元，徵求能為香港解開當前死結妙方，究竟如何參加角逐這1000萬元獎金呢？

「1000萬求一路」比賽正接受報名。（網上圖片）

參加資格：

- 香港身分證持有人

- 年滿15歲，並且此次參與不違反香港法律法規

- 同意向公眾披露香港身分證顯示的姓名，可能需要公開照片

比賽形式：

分為初賽（100份方案）、複賽（50份方案）、準決賽（20份方案）及決賽（10份方案），參賽者可以個人或團隊（不超過四個參賽者）參賽。

初賽和複賽比賽中，參賽者提交的方案不得修改或替換；進入準決賽或總決賽後，可在原始基礎上修改方案，以更具娛樂性和說服力方式向公眾展示創意。

獎金：

1000萬元酬金總額中，300萬元頒發給參賽者，700萬元則頒發予評選員。

參賽者300萬元獎金分配如下：

- 入圍初賽100強參賽者，平分50萬元

- 初賽勝出50強，再平分25萬元

- 複賽勝出20強，再平分20萬元

- 準決賽勝出10強，再平分50萬元

- 冠軍再獲得100萬元

- 亞軍再獲得25萬元

- 季軍再獲得20萬元

- 殿軍再獲得10萬元

另有88,888元酬金，獎勵在準決賽或決賽中，風格、激情和說服力方面表現最出色的參賽者。

方案要求：

-標明與香港居民身分證一致的姓名，以及可聯繫的香港手機號碼

- 中立、非政治性，關注解決市民福祉或改善香港民生，例如房屋、青年未來、醫療、環境、經濟、福利、貧困等提案

- 若以文檔形式提交，內容500至3000字，視頻演示較佳（不超過10分鐘）

- 須以基於Windows，Android或IOS系統的常用格式提交

- 須合法、合理，可執行並且符合《基本法》和香港法律規定

遞交方法：

- 通過 ideaforhk@gmail.com 提交

截止日期：

- 11月14日

比賽須知：

- 提交的方案（無論是否被選中）歸主辦方所有，主辦方擁有所有已提交方案的絕對版權。主辦方擁有使用其認為合適方案的絕對權利，「但是，我們不會將方案交給包括政府或香港任何一個黨派」-

- 如有任何爭議，最終規則的解釋權歸主辦方所有

- 不得以粗俗和嚴重不當語言交談和表達；如果行為不當，主辦方保留取消任何人參與資格權利

更多資料可按此參考。

莊紫祥金句如雲

除了今次「1000萬求一路」比賽細節，其實莊紫祥今早（11月4日）在比賽發布會的發言同樣引起熱論，以下為最受網民關注的四大金句：

好感恩是本人在香港賺嘅錢嚟嘅，賺於香港，用於香港，好感謝啦。交晒稅架喇，放心，我啲錢都超級無敵乾淨嘅，唔會有問題。

一個愛祖國的人呢，唔該大家畀個機會我愛香港人。

比賽由東華三院總理莊紫祥發起。（張浩維攝）

（記者問青年人訴求不單房屋，是否只是民生方案可解決問題。）

我想用愛解決件事，唔係用第二啲方法囉……愛畀錢架喎，你無錢點講愛啊？

香港人好現實，飲水係唔飽架，食叉燒包係無咁好食架，鮑魚係好食啲架 係咪啊？所以我就想出埋啲錢咁樣囉。