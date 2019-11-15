AirPods Pro 首個更新Firmware發布　檢查耳機版本及更新方法教學

AirPods Pro推出了一段時間，用家一致好評，但似乎還有不少bug存在。Apple就在最近推出了韌體Firmware更新，但究竟如何檢查自己AirPods的版本？如何更新？本文為大家解說。

AirPods Pro都推了Firmware更新（林勇攝）

一般於早前購買的AirPods Pro都是「2B584」版本，而今日（11月15日），Apple官方就推出了「2B588」韌體Firmware更新，不過大家如何去檢查自己AirPods Pro正用哪一個版本？其實只需要在已連接iPhone／iPad內便可以檢查得到。

檢查AirPods Pro 韌體Firmware方法（點下圖放大解說）

1. 先在已連接AirPods Pro的iPhone／iPad設定頁面內，選擇「一般」＞「關於本機」 2. 頁面底下可以找到AirPods Pro的名字，按入去。 3. 在內可以看到AirPods Pro的韌體Firmware版本，一般剛出現的是「2B584」。 4. 如果更新了便會顯示「2B588」

最新「2B588」韌體Firmware更新有什麼改良？Apple官方沒有正式公布，但根據外國網民指更新後電量顯示bug以及連接穩定性稍稍提高了。

更新後據說穩定性稍稍提高（林勇攝）

最後，究竟如何才可以更新呢？其實就沒有一個特定的方法，只需要iPhone／iPad已更新至最新iOS版本（現時是iOS 13.2.2），然後AirPods Pro充電狀態下連接手機，便會自動更新。未更新的用家，快快更新看看會否有更好的體驗吧。