【寒流殺到】下周料跌至10度　教你查看體感溫度連6大禦寒忌諱

「這個冬天仍未冷」想法終於要改變了，事關天文台預測，下周最低氣溫將會跌至最低13度，部份地區更只有10度。要準備適當禦寒衣物，首先當然要知道自己區的氣溫，就讓小編整理找出自己區氣溫方法，以及必備的天氣App吧！

過了暖暖的11月，終於有冬意了。天文台表示，隨着季候風在下周初至中期增強，估計下周一（12月2日）最低氣溫跌至15度，周四及五（12月5日及12月6日）進一步降至13度，其中上水、沙田、大埔及將軍澳會跌至11、12度，打鼓嶺更只有10度。

未來九天天氣預報。（天文台圖片）

各區氣溫跌至只有10至14度。（天文台圖片）

進入正題，要查看自己區氣溫預測並不難，首先是瀏覽天文台網頁，再按以下方法進入：（點小圖放大看）

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不過未知大家是否注意到，有時天文台顯示氣溫20度，感覺卻如只有10度的冬天一樣嗎？其實這與「風寒效應」有關，令真實體感出現差異。

「風寒效應」知多些：空氣流動會將身體熱量帶走，令你在大風日子裏感到的氣溫，比溫度計量度得的低；這效應會隨着風速增加而加劇。 人體散熱情況亦會影響對氣溫的感受，而濕度、風速都會影響散熱速度。例如風吹雨打時，體溫流失得更快，體感氣溫會比實際氣溫低；在悶熱日子，潮濕空氣減慢散熱速度，體感氣溫會比實際氣溫高。

必備天氣App推薦

寒冷天氣又怎會只有數天，小編向大家推介3個必備天氣App，掌握天氣變化就更容易，一旦有寒冷天氣警告等特別資訊，也能隨時掌握。

「我的天文台」：

作為香港人，首先必備的當然是香港天文台研發的「我的天文台」App。這個App除了可以查看分區天氣、氣溫預測、風速、風暴資訊等，還會推送天文台發出的寒冷天氣警告等特別天氣提示，更有「定點大雨資訊」，顯示身處地區是否有雨，是居家旅行必備App。

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Android版：按此

ios版：按此

「Windy」：

「Windy」同樣可以查看風暴資訊、降雨量、全球天氣及分區天氣等，但比天文台更詳細的是，只要把地圖放大並點擊你關心的位置，便可看到當個地點的溫度、風速、雨量及天氣預報。惟如果要接收到天氣警告通知，需要安裝天文台App。

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「AccuWeather」

「AccuWeather」除了基本天氣資訊，還加入了「空氣品質指數」，提醒大家當日「風險」。最特別是，「AccuWeather」有顯示體感溫度（RealFeel），更易掌握戶外情況，做好準備。

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禦寒6大注意及忌諱

一到寒冷天氣，不少人會飲酒、打邊爐，基至使用暖包、暖水袋、暖爐等保暖，但原來飲酒不只不會保暖，還會令人感到更寒冷；暖包、暖水袋、暖爐等用品，亦需要安全使用，否則可能受傷。

以下6張圖，大家謹記要看看：（點小圖放大看）