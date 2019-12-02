【2020特區護照 特快申請／更換教學】免預約自助服務站流程

【香港特區護照申請、更換新方法．自助服務站流程（2020年版）】以往要更換特區護照，需要上網預約或去排隊拎籌，之後又要等2－3個星期先拎得，都幾麻煩。原來入境處早前推出新服務，於7個入境處設置了自助服務站，可以免預約直接前往排隊自助申請，而且最快幾個工作天便可以取證，就算出發前last minute幾日都可以搞到，真是好方便。

免預約直接前往自助服務站申請或續證都很方便（林勇攝）

最近入境處於7個辦事處設立了「自助服務站」，可以讓需要申請或續領更換的旅行證件／特區護照。毋須要預約，並沒有配額限制，只需要直接前往「自助服務站」便可以直接排隊申請。

7個自助服務站位置

－灣仔告士打道7號入境事務大樓4樓（8台自助服務站）

－中環統一碼頭道38號海港政府大樓2樓（2台自助服務站）

－九龍尖沙咀金巴利街28號地下（4台自助服務站）

－藍田匯景道1- 17號匯景花園匯景廣場第2層（5台自助服務站）

－沙田上禾輋路1號沙田政府合署3樓（3台自助服務站）

－火炭樂景街2至18號銀禧薈4樓405至407號舖位（2台自助服務站）

－元朗橋樂坊2號元朗政府合署1樓（4台自助服務站）

如非繁忙時間，幾乎不需要排隊便可以直入申請（林勇攝）

申請所需文件

18歲或以上人仕，只需攜帶「香港永久性居民身份證」便可；而18歲以下的申請者另需備父母或合法監護人的身份證或旅遊證件及出世紙才可；11歲以下兒童更需要出示學校證明文件（如附姓名相片的手冊）。因為自助服務站只收「EPS」或「八達通」，因此請準備好提款卡，或已入錢的八達通卡（32頁$370、48頁$460）。

申請步驟（點下圖放大解說）

+ 10 + 9 + 8

基本上，不計排隊時間（如非繁忙時間只需排一會兒便可），整個步驟只需要5分鐘左右，而且又毋須自備相片，即申請即影相，更加慳返幾十蚊。申請完畢，大約只需要5個工作天便可以取證。