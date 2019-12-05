【2020請假攻略】請3放9自製長假！公眾假期加入手機日曆教學

「一年之計在於春，旅行之計在於假」，來到年尾，又是時候計劃一下明年放假大計了。制定假期安排前，當然要先知道2020年公眾假期日子，小編整合了明年如何請最少日數放最長假期方法，讓大家放個好假。

拆解放假攻略之前，先要了解自己是放「公眾假期」還是「法定假期」。「公眾假期」又名「銀行假」，共有17天，但亦有不少公司只實行「法定假日（勞工假）」，較「銀行假」少5天，兩者分別主要在復活節、聖誕節及佛誕。

分清楚後便來到主菜上場了。為方便放不同假期人士，小編會把攻略分成「銀行假」和「勞工假」版。

「銀行假」（點小圖放大看）

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「勞工假」（點小圖放大看）

+ 8 + 7 + 6

以上攻略以周一至五的5天工作周作基礎，如非5天工作周的打工仔，可能須多請假一兩天。說些題外話，由於明年有4天公眾假期定在星期六，5天工作周的打工仔因例假重疊問題，變相損失了4天假期。

公眾假期加入電子行事曆

言歸正傳，不少人都會因工作忘記時間及重要日子，其實有方法可以輕鬆把公眾假期加到自己的電子行事曆中，準時提醒自己，詳情可參考以下做法。

IOS版

iOS 用戶可從行動裝置中，直接訂閱「香港公眾假期」iCal日曆，

步驟如下：

主熒幕畫面選「設定」＞「日曆」＞「帳户」＞「加入帳户」＞「其他」＞「新增已訂閱的行事曆」，之後在「伺服器」欄位輸入下列其中一條連結，然後選「下一步」。

繁體中文：https://www.1823.gov.hk/common/ical/tc.ics

簡體中文：https://www.1823.gov.hk/common/ical/sc.ics

英文：https://www.1823.gov.hk/common/ical/en.ics

Android版：

Android用戶步驟則多一些，詳情請看下圖↓↓↓（點小圖放大看）

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３選１網址如下：

繁體中文：https://www.1823.gov.hk/common/ical/gc/tc.ics

簡體中文：https://www.1823.gov.hk/common/ical/gc/sc.ics

英文：https://www.1823.gov.hk/common/ical/gc/en.ics