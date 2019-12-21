2020年日本旅遊必學！iPhone Suica卡消費回贈實測　教你登記方法

【日本旅遊攻略：Cashless 還元（回贈）】日本增加到 10% 消費稅後，遊日的成本增加，特別是在便利店﹑餐廳等不可退稅的地方消費。雖然說，香港人不太會因此減低去日本的興趣，但又擔心「小數怕長計」，那就要識玩「Cashless 還元（回贈）」，利用電子支付獲取回贈，今次等宅民黨親身去日本實測iPhone手機利用Suica支付、「Cashless 還元」有多著數。

「cashless 還元」

2019 年 10 月至 2020 年 6 月實行的「Cashless 還元（回贈）」計劃，指在鼓勵人用電子支付和逐漸習慣 10% 消費稅。只要用電子支付方式消費，即可以得到相應的積分或現金回贈，可惜計劃支援的信用卡只有由日本發行的卡，遊客未必能在這列中受惠，因此今次只集中介紹遊客能受惠的 Suica 西瓜卡「返還計劃」。

在店舖門外會看到有否「cashless 還元」（鐘世傑 攝）

直接用 iPhone Suica 卡支付（鐘世傑 攝）

便利店即時回贈

日本主要的便利店（７-11﹑FamilyMart﹑Lawson）都加入了「cashless 還元」計劃，只要用 Suica 卡支付，就直接在帳單內回贈 2%。日本便利店幾乎時旅行期間，每日必去的地方，雖然每次都只能回贈幾十日圓，但老土說句「小數怕長計」，同時又不用買到每手散銀，完勝現金支付。

所有參與「Cashless 還元」的店舖，在門外都會貼出相關的貼紙，不用上官網查找加盟店。而最基本的要求，只需申請一張記名式 Suica 卡即可，直接用手機 Suica App 申請只需 5 分鐘。

日本的麥當勞屬「對象外店舖」（鐘世傑 攝）

My Suica（記名式）申請教學：（點圖放大睇）

+ 5 + 4 + 3

中文轉日文名（按此進入）

日本電話號碼生成（按此進入）

不只便利店有回贈

除了便利店外，日本有很多商舖都加入了「Cashless 還元」，一些獨立的小店都有。而且，越來越多商舖支援 Suica 支付，已經連現金都不用帶出街。不過，在這些店舖用 Suica 支付後，並不會直接在帳單回贈，而是作為積分儲蓄在 JRE POINT 帳戶內。只要在 JRE POINT 官網登記兌換，就可以於 JR 東日本的增值機獲得現金儲值回贈。

登記 JRE POINT﹑兌換積分教學：（點圖放大睇）

+ 12 + 11 + 10

「Cashless 還元」官網（按此進入）

JRE POINT 官網（按此進入）