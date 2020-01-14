【新環亞機場貴賓室Gate 35】實試手機極速落單！可用信用卡一覽

香港機場的環亞機場貴賓室（Plaza Premium Lounge）是不少旅行人士出發前必到之地，利用特定信用卡免費入場，可吃點東西才上機，又可以休息一下。最近於Gate 35開設了全新Plaza Premium Lounge，而且點菜方式有別以往自助形式，利用手機點菜外，亦新增了多款菜式，當然立刻為大家一試。

就在Gate 35旁的新開Plaza Premium Lounge（林勇攝）

位於Gate 35旁的環亞機場貴賓室（Plaza Premium Lounge），早前2019年12月尾才開幕，雖然比就近Gate 4的Plaza Premium Lounge稍細及遠，但全新的點菜系統，加上幾款新增的菜式，都值得大家前來吃點東西後才上機。當然，環亞機場貴賓室（Plaza Premium Lounge）只需要某一些指定信用卡便可以免費進入，包括AE CX Elite（1年10次）、AE白金信用卡（細頭／無限次）等。

AE CX Elite及細頭白金卡都可以無條件直入（林勇攝）

↓↓↓點下圖片放大，參看不同可免費進入之信用卡及使用條件↓↓↓

+ 6 + 5 + 4

一進入Gate 35 Plaza Premium Lounge內便可以看到一個細細自助沙律及飲品吧，有一些snack小食、生果、麵包及沙津外，還可以自斟不同飲料（包括汽水、果汁及咖啡等，沒有包裝或支裝水）。

↓↓↓Plaza Premium Lounge環境↓↓↓

+ 5 + 4 + 3

每張枱上的位置上都有QR Code，手機鏡頭直接scan QR Code便可以進入點菜面。內裡有6款不同菜式可以選擇，包括最標誌性的「魚蛋河」及「腸粉」，另外還有「豬肉餃子」、「韓式泡菜豬肉溫泉蛋飯」、「時菜豆干酸辣湯粉」（素食）及「港式炒蛋三文治」。利用手機頁面每次只可落2款食物，簡單地點完菜後，只需等約5分鐘便會有服務員送餐，非常方便。醬料則自助自取，只可惜沒有了XO醬便有點失色。

↓↓↓手機點餐流程（點下圖放大解說）↓↓↓

+ 3 + 2

記者當然每一款都叫來試食，當中最有驚喜的竟然不是signature的「魚蛋河」，反而是「韓式泡菜豬肉溫泉蛋飯」！

↓↓↓六款食物試食評價（點下圖放大解說）↓↓↓