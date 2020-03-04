Whatsapp 黑暗模式正式推出 iPhone／Android簡易開啟教學

實用教學
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近年手機界流行 Dark Mode 黑暗模式，在減低眼睛負擔的同時，於採用新式 AMOLED 屏幕的手機上增加黑色的顯示面積，也能更有效的減少屏幕耗電。

而除了手機系統的介面有黑暗模式之外，今日（3 月 4 日）起大家平常用於通訊的熱門 App Whatsapp 亦正式推出了黑暗模式介面，只需要簡單幾步即可以開啟。

Whatsapp Dark Mode 之前也有少數 Android 版本 Whatsapp Beta 用戶試過，今次更新之後，不論是 iPhone 抑或是 Android 的用戶只需要以下幾步即可以將 Whatsapp 的介面設定成黑暗模式：

↓↓↓↓Android設定方法如下（點下圖放大）↓↓↓↓

↓↓↓↓iPhone設定方法如下（點下圖放大）↓↓↓↓

Whatsapp 黑暗模式開啟前、後的介面顯示分別（Whatsapp 截圖）

根據外媒的測試指出，採用 OLED 屏幕的手機在使用 Dark Mode 介面之後，耗電量最多可以減少近 20％。

Android 近年推出的旗艦基本上都是採用 OLED 材質屏幕，而 iPhone 方面由 iPhone X 開始，較貴價的 iPhone Xs、iPhone 11 Pro 等機種都已經轉為 OLED，如果閣下是這類型機種的用戶，不妨將 Whatsapp 長期轉作黑暗模式，好減少一點電池消耗。

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