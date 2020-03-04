Whatsapp 黑暗模式正式推出 iPhone／Android簡易開啟教學

近年手機界流行 Dark Mode 黑暗模式，在減低眼睛負擔的同時，於採用新式 AMOLED 屏幕的手機上增加黑色的顯示面積，也能更有效的減少屏幕耗電。

而除了手機系統的介面有黑暗模式之外，今日（3 月 4 日）起大家平常用於通訊的熱門 App Whatsapp 亦正式推出了黑暗模式介面，只需要簡單幾步即可以開啟。