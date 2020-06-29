近年不少用戶從 Windows PC 轉投 Apple Mac 的懷抱，人手一部 Macbook 作為工作用機。MacOS 對比 Windows 在使用上有大量差異，對新手而言最常見、又最需要學懂的，應該就是如何為畫面進行截圖 Capture Screen。

Mac 機截圖熱鍵（Hot Key）組合

在 Mac 機的鍵盤上，並沒有如 Windows PC 一般的「PrtScr」鍵作截圖之用，但其實只要記住幾個按鍵組合，就可以快速進行截圖操作，首先就帶來四個熱鍵組合：

更改截圖儲存地點、固定多張截圖範圍

上面幾個熱鍵組合當中，Command + Shift + 5 其實屬於進階的截圖選項，除了可以進行所有的截圖操作，其實也有其他選項，為截圖操作帶來更大的彈性，其中一個就是即時選擇截圖的儲存地點：

更改截圖儲存格式

在 Mac 的預設當中，截圖都會以 PNG 的格式進行儲存，會較佔位置，亦不是所有的 Apps 都可以順利開啟，如果想要轉成泛用性較高的 JPG 格式，可以跟隨以下步驟：

除了截圖之外，有不少人都對 Mac 畫面的影片截取感興趣，有關的技巧下次再教大家。