【微軟 Windows File Recovery】唔小心剷機、錯手 format hard disk、死咗記憶卡仲想救返自己的檔案？Microsoft 微軟推出官方 Windows File Recovery 新工具，幫助大家救回已刪除甚至毁損的檔案，除了電腦硬碟之外，更支援 USB 手指、SD 記憶卡救檔案之用！

使用 Windows 的朋友，相信不少都有嘗試拯救誤刪檔案經驗，不論檔案是錯手還是硬碟損毀，大家多年來都是依靠各種第三方軟件去完成任務。不過 Microsoft 近日終於正式出官方的「Windows File Recovery」新工具，幫助大家拯救、回復已刪除或者已損毀的檔案，不過使用上其實亦有一定限制。

Windows File Recovery 採用指令執行介面，需要一定的基本電腦程式指令知識去使用。（XDADeveloper）

根據TheVerge及XDADeveloper的消息，Windows File Recovery 現已在 Microsoft Store 應用程式市場上架，不過使用起來可不會比第三方的程式簡單，因為這個新工具目前只提供指令執行介面，對於沒有學過基本電腦程式指令的朋友來說，似乎是會完全摸不著頭腦。

對比起難以使用的介面，Windows File Recovery 有著非常全面的回復檔案能力，可以回復 MP3、MP4 影片檔、PDF、JPEG 影像檔、Word、Excel、PowerPoint 及其他多種檔案類型。預設的模式支援 NTFS 格式化的記憶系統，可以從已損毀或者已格式化的儲存中找回檔案。另外大家亦可以利用其進階功能，在 FAT、exFAT、ReFS 格式化記憶體中，搜尋特定種類的檔案，不過就會花費更多時間。

按此下載 Windows File Recovery

Windows File Recovery 除支援電腦硬碟的回復工作之外，更支援外置記憶、USB 手指、SD 記憶卡等的儲存裝置，不過就無法支援雲端及網絡硬碟的內容。要使用這個新工具，大家的電腦必須運行 6 月更新的 Windows 10 2004 版本。

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資料來源：TheVerge 、 XDADeveloper