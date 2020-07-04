【港版國安法】免費通訊 app Signal 比 Telegram、WhatsApp 更能保障通訊紀錄，加強保護個人私隱？近日不少朋友開始尋找更安全、隱密的通訊方式，其中 Signal 就受到不少朋友的推介。以下就為大家分析，Signal 對比大家平日使用的 WhatsApp，甚至以安全著稱的 Telegram 更保密的 5 大原因。

Signal 是由美國開發商 Open Whisper Systems 推出的免費通訊 App，支援 iPhone、Android、Windows、Mac 及 Linux 平台。最近不少朋友關注個人通訊軟件的保安及私隱問題，而根據美國討論區Reddit的網友交流所得，Signal 對比 WhatsApp，甚至以安全見稱的 Telegram，有著 5 大優勢：

1）點對點加密：Signal 是長時間點對點加密，Telegram 需要開啟 Secret Chats 才會使用點對點加密，WhatsApp 同樣提供點對點加密（而且使用由 Signal 開源的點對點加密法）。

2）加密方式：Signal 及 WhatsApp 同樣使用隨機的加密方式，Telegram 則使用開發者自行建立的網絡金鑰作加密，換言之只要獲得開發者的網絡金鑰，政府或任何機構都可以解密訊息。

3）伺服器加密：Signal 使用開源的協定作加密技術，代表一般資訊保安機構都可以審視當中有無任何不當的行為（例如攔截訊息）；Telegram 的伺服器加密同樣使用開發者的網絡金鑰；至於 WhatsApp 的伺服器為 Facebook 所擁有，安全與否就看你是否信任fb了。

4）背後資金：Signal 背後為非盈利，依靠用戶捐贈的開發者；Telegram 背後為有俄羅斯 Faceboook 之稱的 VK 背後金主 Nikolai 及 Pavel Durov；WhatsApp 現時為 Facebook 所擁有。

5）用戶資訊：Signal 對比 Telegram 及 WhatsApp，儲存的 metadata（描述資訊）及用戶資訊。Telegram 背後的 VK 及 WhatsApp 背後的 Facebook 更加是以收集用戶資訊而聞名的。

Signal 開始為人所認識，多少跟美國 CIA 告密者 Edward Snowden 推薦不無關係，而在使用上，Signal 其實跟大家熟悉的 WhatsApp 非常相似。

↓ Signal 功能簡介 ↓

Signal 除了在功能上，對比 Telegram 及 WhatsApp 更著重私隱外，最值得用戶注意的是，Telegram 及 WhatsApp 背後金主 VK 及 Facebook，本身是以收集用戶資訊作廣告用途作為主要收入來源，雖然兩者都指出有點對點加密，但訊息安全究竟有多大保障，是值得認真思考的一環。另外根據SecureMessagingApps的資料顯示，WhatsApp 的母公司 Facebook，是有在政府要求下交出用戶資訊的前科，亦是大家考慮保安及私隱時不可忽視的一環。

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