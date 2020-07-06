AirPods Pro無限增長電量續航力絕招　竟然只是「戴單邊」？

Apple藍牙無線耳機AirPods Pro推出近十個月，最近於WWDC 2020中更發表了將加入5.1／7.1環迴立體聲「Spatial Audio」功能，這個具有ANC降噪功能的耳機實為iPhone聽歌最佳拍檔，不過其電量續航力於同類產品中不算突出，只能連續播放4至5小時，近日外國網上便有人指出最佳使用方法，竟然是「戴單邊」？

AirPods Pro的ANC降噪功能在經過幾次Firmware更新後顯得有點飄忽，但以配合度來說仍是iPhone聽歌的最佳選擇。不過電量只得4個多小時，相較其他品牌耳機就短了一些，最近日本科網Voista Media就推薦一個方法加長其續航力，而所謂秘技竟然就是叫用家戴單邊，聽落有點好笑，但其實這樣也有不少好處。

只用一邊的話就能解決電量問題，但真的實際嗎？

好處及壞處分析

由於AirPods Pro可以在單邊情況下個別使用，即用家戴住一邊歌另一隻則放入充電盒，當電量用盡便轉用另一隻，如此類推，這樣就幾乎可以整天無間斷地使用。除了電量充足外，還可空出一邊耳朵來聽別人跟你說話，更不會出現因ANC功能放出的音頻導致頭暈及頭痛之現象。但只用一邊的壞處，自然就是沒有了ANC降噪，而在聽有立體聲效的音樂時，便失去了左或右聲道。當然，日後推出的「Spatial Audio」功能也不能使用，戴單邊是好是壞實在要看用家的習慣。不過無論戴一隻定兩隻，都能如常講電話，這可能是最佳的結論……

單邊戴便失去了ANC功能，好像有點本末倒置。（林勇攝）

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