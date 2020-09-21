堺雅人主演日劇《半澤直樹2》正播放得如火如荼，而在剛過去9月20日的新一集中，其中一幕半澤就透過iPhone的AirDrop功能傳送相片玩死大和田，更令AirDrop一度成了Twitter熱門關鍵字。AirDrop帶來的方便相信大家都知道，但也有很多人關注如何防止這功能洩漏個人私隱及電話資料，本文就教你用簡單步驟設定AirDrop旁身。

本港去年一度出現「AirDrop亂傳長輩圖」事件，當時大眾已對iOS裝置的這個功能存疑，而確實也有不少人惡作劇透過AirDrop亂傳檔案，日本更有名為「AirDrop痴漢」的問題，即痴漢們在街上看見有女生名字的用家，便傳變態照片給對方。



如果不想受到滋擾或被人拿了手機亂開AirDrop，以下就教大家如何設定。

《半澤直樹》新一集中以AirDrop傳送iPhone相片一幕，令日本觀眾關注到此功能存在私隱洩漏危機。

👇👇點圖看5步設定AirDrop防陌生人亂傳檔案👇👇

除了不接收別人的檔案，假如不想好似劇中那樣被別人拿手機開AirDrop洩露私隱，其實可以設定關閉整個AirDrop功能，加上密碼鎖定後，就算手機落入別人手中，也無法用AirDrop。

👇👇點圖看6步設定關閉AirDrop👇👇

同場加映：AirPods Pro山寨充電盒拆解！教你分真假買二手小心中伏

蘋果產品被翻版商抄襲屢見不鮮，而AirPods Pro可說是山寨熱門，始終耳機較易仿製。不過原裝產品結構精妙要仿也不易，很多山寨貨其實只要留心看便能從外表細節見到有古惑，不想被騙就要學識如何分辨AirPods Pro的充電盒和耳機真假。

點圖看分辨真假教學及詳細拆解AirPods Pro充電盒👇👇👇

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