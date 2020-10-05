【iOS 14 更新災情】Apple 於 9 月 26 日推出 iPhone 專用的 iOS 14、以及 Apple Watch 用的 Watch OS 7 系統更新。個多星期以來，網上用戶怨聲不斷，指 Apple 的 iOS 以及 WatchOS 更新「一如既往」地因為 Bug 而出現使用問題，而 Apple 官方稍早前亦發出聲明確認真有其事。

Apple 官方承認 iOS 14、WatchOS 7 存在 7 大問題

連日來本地及外地 iPhone 用家都在網上 Twitter 以及 LIHKG 論壇上表示在使用 iOS 14 系統時出現不同問題，而最多人談論的，應該就是耗電增加，有人的 iPhone 甚至在一個小時內電量由 90％ 跌至 3％👇👇👇

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而雖然在 iOS 14 上線數日後，Apple 就已經推出更新的系統版本 iOS 14.0.1，然而這些問題並未得到解決，連 Apple 官方也要發出聲明，指出升級至 iOS 14 或 14.0.1 之後有可能出現的 7 大問題，各位可以留意一下，如果「徵狀」吻合，起碼可以排除是硬件問題。

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面對 iOS 14 更新災情、Apple 官方只提供 1 個方法

Apple 官方對 iOS 14 更新災情的解決方法，簡單且直接（圖 Apple）

根據 Apple 的官方說法，在以上 7 個問題中出現兩個或以上，可以依循幾個步驟「救機」，然而看清楚官方所提供的所謂方法，不過就是將 iPhone 的資料備份到電腦或 iCloud 之上，再對手機資料進行重置而已，步驟不複雜，但卻要花上一定時間，以下為我們為大家準備的 iPhone 備份、重置貼士，建議大家花幾分鐘了解一下再動手👇👇👇

【1】6 個步驟無線連接 PC ／ Mac 電腦進行 iPhone 備份

【2】iCloud 自動備份 iPhone 要注意 5 件事

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同場加映：iPhone 12 的 12 個功能／規格傳聞

除了因為 iOS 14 更新而出故障，iPhone 用家現在為手機備份其實也正是時候，事關 iPhone 12 盛傳將在一個月內上市，大家可以先參考一下事前傳聞，看是否有興趣換新機👇👇👇