iPhone鍵盤密技｜自定義替代文字 輕鬆輸入地址、Email省時省力
撰文：T客邦
出版：更新：
每次在手機上網購、填寫表單或註冊會員帳號，總要一再輸入地址和電子信箱，真的很耗時又繁瑣，其實，iPhone上早就藏著一個能幫你「省下手打時間」的小功能，只要事先設定好簡單的輸入指令，之後不管是要填地址、信箱，甚至是一長串的常用文字，都能一鍵快速帶入，不用一個字一個字再慢慢打，省時又省力。
步驟 1：首先進入「設定」，下滑後點擊進入「一般」選項。
步驟 2：接著點選「鍵盤」。
步驟 3：接著按下「替代文字」（文字替代）。
步驟 4：再來選擇右上角的「+」新增替代文字。
步驟 5：在「字詞」的框內輸入「地址」或「電子信箱」；在「輸入碼」框填寫你自訂的「任一詞語」。
步驟 6：最後在任一文字框內，輸入「輸入碼」，鍵盤上就會跳出設定好的字詞，點一下就填入！
+1
延伸閲讀：輸錯iPhone密碼多少次會被長鎖？原來有這安全機制 2方法救回（點擊連結看全文）
+5
iPhone紅點通知標示滿到崩潰？簡單設定一鍵關閉：還給你乾淨介面如何在iPhone瀏覽器Safari啟用網頁關鍵字搜尋？Ctrl+F功能藏這裏蘋果智能戒指新專利揭曉 邊緣光環藏玄機 2026年工程機將問世AI成蘋果絆腳石 股價跌16%似諾基亞困境 3大致命原因或放棄自研iPhone空間不夠用？8招零成本騰出位置 除卸載Apps外還可這樣做iPhone行事曆小技巧 一鍵起始日自由改！設定工作周一開始更清晰
【本文獲「T客邦」授權轉載。】