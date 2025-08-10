iPhone鍵盤密技｜自定義替代文字　輕鬆輸入地址、Email省時省力

撰文：T客邦
每次在手機上網購、填寫表單或註冊會員帳號，總要一再輸入地址和電子信箱，真的很耗時又繁瑣，其實，iPhone上早就藏著一個能幫你「省下手打時間」的小功能，只要事先設定好簡單的輸入指令，之後不管是要填地址、信箱，甚至是一長串的常用文字，都能一鍵快速帶入，不用一個字一個字再慢慢打，省時又省力。

步驟 1：首先進入「設定」，下滑後點擊進入「一般」選項。

步驟 2：接著點選「鍵盤」。

步驟 3：接著按下「替代文字」（文字替代）。

步驟 4：再來選擇右上角的「+」新增替代文字。

步驟 5：在「字詞」的框內輸入「地址」或「電子信箱」；在「輸入碼」框填寫你自訂的「任一詞語」。

步驟 6：最後在任一文字框內，輸入「輸入碼」，鍵盤上就會跳出設定好的字詞，點一下就填入！

【本文獲「T客邦」授權轉載。】

