iPhone 17 系列﹑iPhone Air 已在週五（19日）開賣，拿到新機當然第一件事就是把舊手機的資料轉到新機上。幾乎每日都會用到的信用卡﹑八達通當然要首先轉換到新 iPhone。以下分享八達通過新機教學，不論是 iPhone 轉 iPhone，還是 Android 機轉 iPhone 都適用。



iPhone 轉 iPhone

如果你正使用 iPhone 的話，iOS 26 在新機開啟設定時，會在設定「銀包」App時緊接 Apple Pay 信用卡加卡設定後，把原有的八達通卡列出。如果沒有設定的話，之後也可以打開「銀包」App，點擊右上角的「+」符號，選擇「之前的卡」，找「八達通」就可以重新轉移。

Android 轉 iPhone

如果本來是使用 Android 的話，可以在舊機 Google Play Store 下載「Move to iOS」App，將舊機的資料透過 App 一次過轉到 iPhone 上，不只是八達通，WhatsApp 的對話記錄也可以轉移。

Android開通Apple Pay八達通步驟👇👇

iPhone開通Apple Pay八達通步驟👇👇

另外，為配合 iPhone 17 系列香港開售日，八達通今日同步推出五款「無限光譜」手機卡面，iPhone 和 Apple Watch 用家可以在八達通App內免費下載，分別為「極光幻彩」、「微風晨光」、「落霞餘煇」、「午夜脈動」及「銀色靜謐」。（手機卡面適用於所有支援八達通的 iPhone 或 Apple Watch 型號）