iPhone隱藏功能教學　不小心刪多字　一手勢即還原　無需額外設定

日常使用 iPhone 打字時，相信不少人都有過這樣的經驗：明明只想刪掉一兩個字，卻一不小心把整句甚至整段內容都清空了。看著消失的文字，只能無奈地重新輸入，既浪費時間又令人心煩。其實，你可能不知道，iPhone 內建了一個非常實用的隱藏手勢，可以讓你瞬間「還原」剛剛刪掉的內容，不需要額外下載 App，更不用進入複雜設定，就能一秒解決問題。



打字時常誤刪文字

在 iPhone 上輸入文字，不論是透過內建的備忘錄、郵件、訊息，還是社交平台上的聊天欄位，誤操作刪字的情況層出不窮。特別是當你正全神貫注地回覆工作訊息，或在寫一段長長的筆記時，只要手指稍微滑快一點，就可能把辛苦輸入的段落一次刪掉。

這種情況下，最常見的反應就是懊惱，然後乖乖重新輸入，但這樣的效率顯然不高。如果是複雜的專業術語、外文內容，甚至一時忘記自己剛才輸入的字句，就更令人抓狂。幸好，iPhone 從 iOS 13 開始就提供了「還原操作」的隱藏手勢，只是很多人並不知道這項功能。

隱藏手勢揭秘：三指輕輕一滑

在 iPhone 的輸入欄位中誤刪了文字，只要立刻用三根手指在螢幕上向左滑動，就能瞬間還原上一個操作。換句話說，剛剛被刪掉的字會立即重新出現在螢幕上。這個手勢等同於電腦上的「Ctrl+Z」（或 Command+Z），專門用來取消上一個動作，非常直覺。

這個技巧的好處是無需任何額外設定，操作快速，而且支援大部分 iOS 內建應用程式，包括備忘錄、郵件、訊息、提醒事項等，甚至在一些第三方聊天 App，例如 LINE 或 WhatsApp 也能使用。不過，需要注意的是，並非所有應用程式都支援，因此在使用時要先嘗試看看。

其實，三指操作不只「左滑還原」，還有其他幾個實用功能：

三指右滑：相當於「重做」動作，把剛撤銷的內容再恢復。

三指點按：會跳出一個快捷選單，包括剪下、複製、貼上、還原等常見功能。