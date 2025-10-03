購買智能手機除了講求出色功能和相宜價錢，耐用性也是非常重要的考慮因素。英國權威消費者組織 Which? 早前發表調查報告，以15,000份問券資訊整合出「手機故障率排行榜」，iPhone、三星 Galaxy、Honor、小米等熱門品牌僅排中游位置，被選為最耐用、續航最佳、操作暢順的冠軍品牌，竟然是「它」。



超過 15,000 部手機實測｜OnePlus 被封最耐用手機品牌

Which?針對超過15,000部於2016年至2023年間購入的智能手機進行調查，追蹤這些手機在使用一年、三年及六年後的故障情況。調查結果顯示，中國品牌One Plus 及 Realme 以至美國 Google 在6年內發生故事的比例同為11%，不過One Plus 在使用一年內故障率0%，所以排名第1。

Apple 和 Samsung 排名中游｜Sony 表現最差？

市場佔有率最高的三大品牌——Samsung、Apple和Google，在可靠度測試中的表現僅屬中等水平。數據顯示，這三個品牌在六年使用期後，約有一成手機會出現故障。Apple在使用一年後的故障率為4%,三年後上升至8%,六年後為10%。Samsung的數據與Apple相若，分別為4%、9%和11%。此外，在市面已不多見的品牌 Nokia 和 HTC 表現極差；13%的Nokia手機在購買首年內已出現故障。至於全個報告中表現最差的，就是早前需要緊急回收Xperia 1 VII 的索尼，六年故障率達31%驚人水平。

最常見故障：電池問題佔29%

調查中比較有參考價值的，記者認為反而是「智能手機最常見五大故障類型」；

第1位：電池問題佔所有故障的29％，其中最多人不滿的是電池續航力急劇下降。



第2位：手機運行速度變慢佔5%，專家建議用戶定期重新啟動手機、刪除不常用的應用程式，並及時安裝軟件更新。



第3位：手機hang機5%、程式崩潰4％。



蘋果／三星軟件更新支援期最長

Which? 的專家最後提及，很多手機的問題和故障都可以經firmware更新而解決，消費者選購手機時也要需考慮這方面的支援時長，這方面Samsung 和 Google 也在這方面表現出色；但 iPhone 始終是最好的，比如最新的iOS 26，依然支援2019年推出的iPhone 11系列，在購買6年後依然有軟體升級支援。

2019年推出的iPhone 11系列依然支援最新的iOS 26軟體升級。

最後，記者個人認為這個報告的調查方法存在3個漏洞：

1：各品牌之間的樣本數量差異巨大｜1萬5000個樣本中，Apple iPhone 就佔了6,954部，Samsung 5,166部，而取得「最耐用」手機排名第3位的「Realme 真我」卻僅得87部，統計上容易產生偏差。想真正公平，每個品牌的取樣樣本應該同樣要超過1,000部。

2：對「耐用」的定義各有不同｜通常更換了新一代iPhone 及 Galaxy 手機後，4至5年內都不需換機，而相對一些平價中階機用一、二年後，性能可能就要換新機了。所以真正耐用的手機，在「使用六年後故障率」一項中成績或許反而更差。

3：平中貴價手機混為一談｜有些使用平價機的公公婆婆只是用手機回覆WhatsApp，但使用iPhone、Galaxy 旗艦機的用家，則可能要文書、打機、拍片樣樣有，因此在運行速度變慢或卡頓這個項目中，自然比中階機更不利。

報告來源：Which?