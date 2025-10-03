Apple 智能眼鏡26年登場　除了影相拍片　即時翻譯功能備受期待

Apple 近年積極布局穿戴式裝置市場，特別是多間對手都推出智能眼鏡。最新傳聞指出，Apple正加速開發首款智能眼鏡（暫稱 Apple Glasses），並有望在 2026 年底亮相，以與 Meta 推出的 Ray-Ban 系列直接競爭。相比 VR/AR 頭顯，智能眼鏡更強調日常佩戴與時尚屬性，而「即時翻譯」功能則被視為最具突破性的亮點之一。



不只是科技產品，更是穿搭配件

Apple深知，若要讓智能眼鏡走進大眾市場，外觀設計必須足夠「日常化」。據悉，Apple會推出多種鏡框材質、鏡腿樣式與顏色選擇，讓用家能依照個人風格挑選。這與目前 Meta Ray-Ban 款式逐步擴展至多形狀、多色彩的策略相似，但Apple有望在首發就提供更豐富的選擇。

Siri 全面升級

智能眼鏡最大的特色是解放雙手，而這意味著 Siri 將扮演核心角色。Apple正基於大型語言模型，重新打造一個更聰明、更具理解力的 Siri，預計在 2026 年春季完成大改版。

屆時，使用者只需透過語音下達指令，就能讓眼鏡完成多種任務。例如：

即時翻譯對話，協助跨語言交流



辨識動植物或地標，提供背景資訊



引導導航，甚至提醒停車位置



拍攝影像並直接生成描述或分享訊息



控制音樂播放、接聽電話或傳送訊息



換言之，未來的 Siri 將更像 Gemini、Claude 或 ChatGPT，一個隨時陪伴的「智能助手」，而不再只是單純回應簡短指令的工具。

值得一提的是，第一代 Apple Glasses 不會內建顯示螢幕，不同於 Meta 最新的 Ray-Ban Display 版本。Apple選擇先專注於相機與 AI 功能，而非直接挑戰微型顯示技術，這樣能降低產品複雜度與重量，亦可提升續航表現。

仍需依賴 iPhone

與 Vision Pro 完全獨立運作不同，Apple Glasses 傳聞將延續配件式定位。內部搭載一顆基於 Apple Watch 的低功耗晶片，但絕大部分 AI 運算仍需依賴 iPhone。

目前市場消息指出，Apple已暫停下一代 Vision Pro 的開發，全力推進 Apple Glasses 計畫。若一切順利，這款產品將在 2026 年底首次公開亮相，並於 2027 年初正式上市。

至於售價，Meta Ray-Ban 基本款訂價約 380 美元，若Apple希望切入大眾市場，售價可能會落在 400 至 600 美元之間。考慮到Apple一貫的策略，也不排除推出多個價位，從入門款到高階時尚版，滿足不同消費群體需求。