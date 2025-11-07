AI聊天機器人如何選？專家分析5大主流優劣　免費提升職場效率

在工作中運用AI工具已成為職場顯學之一。但是AI工具那麼多，光是聊天機器人就有好幾種，它們之間哪些差異？免費版又能提供哪些功能？



下面整理市面上主流的5大AI聊天機器人的免費版功能，包括ChatGPT、Gemini、Claude、Perplexity及Grok，協助讀者釐清這些工具的差異，以便能最大幅度地提升效率與兼顧荷包。

ChatGPT：日常創意助理

核心特色：反應快速、通用性強，擅長創意發想與文本處理



ChatGPT的免費方案包含使用GPT-5、即時搜尋網路資料，並在限額內使用檔案上傳、資料分析、圖像產生與語音模式。用戶也可使用macOS版ChatGPT桌面應用程式編輯程式碼、建立與使用自訂GPT，以及建立並操作專案。

適合誰用？

由於有著近乎全面的功能與高速的回應，ChatGPT幾乎適合所有人。特別是學生、內容創作者與一般上班族。

怎麼用最好？

ChatGPT更適合需要快速腦力激盪、草擬文案、撰寫信件或製作會議摘要等日常工作，若你需要一個能處理各式基本任務的數位助理，ChatGPT是最直覺的選擇。

Gemini：Google生態整合者

核心特色：深度整合Google生態系，具備即時資訊與多模態分析能力。



Gemini是Google推出的AI聊天機器人，對於習慣使用Google文件、試算表等生態系工具的使用者而言，它在跨應用協作上提供了更便捷的體驗。

免費版 Gemini 用戶可用2.5 Flash與部分2.5 Pro功能，支援每天最多100張圖片生成，並且每個月能用2.5 Flash 模型製作 5份報告，不過，若是本身有在進行大量研究、需進行長文寫作的人來說，建議可選擇「Google AI Pro」方案，每月收費為NT$158元，Deep Research每天能以2.5 Pro生成最多20份報告。

適合誰用？

對於重度依賴Google服務的職場人士，或是需要規劃行程和處理視覺資訊的使用者來說，Gemini是非常好用的工具。

怎麼用最好？

Gemini的強項在於即時資訊的查詢與整合。你可以要求它比較最新的市場數據，或上傳一張圖表請它分析內容。在需要跨領域研究或規劃行程時，Gemini能生成更完整的長篇報告。

Claude：記憶力大師

核心特色：擁有強大的上下文記憶能力，是處理長篇文件的專家。



Claude 是由美國新創公司Anthropic所推出的AI語言模型。這款AI聊天機器人的最大特色，在於它的「上下文視窗（Context Window）」，可視為AI的工作記憶，也就是一次能處理的文字上限。Claude的標準版本支援20萬tokens的上下文，約等於數百頁文稿。這意味著Claude能一次處理厚重的法律文件或大型程式碼庫，並在長對話中保持高度連貫性。

Claude的免費方案讓使用者能在網頁、iOS、Android與桌面隨時開啟對話，支援產生程式碼與資料視覺化、寫作與編修各類內容，也能分析文字與圖片；同時具備搜尋網頁的能力，並可透過桌面擴充功能解鎖更多使用體驗。

適合誰用？

特別適合需要處理大量文字或程式碼的專業人士，例如學術研究者、軟體工程師與作家。

怎麼用最好？

無論是消化數百頁的財報，或是在複雜的專案中保持程式碼風格一致，Claude都能在深度對話與分析中提供極高的連貫性，是處理複雜文字與程式碼任務的極佳選擇。

Perplexity：搜尋大王

核心特色：定位為「對話式搜尋引擎」，提供附帶引用來源、可供查證的準確答案。



Perplexity與一般AI聊天機器人最大的差別，在於其「AI搜尋引擎」的定位，而非單純的對話助手。這使得Perplexity在處理複雜、需要事實查證的資訊時，能提供更可靠、透明且深入的答案。若需要進行深度研究、事實查證或整理最新資訊，Perplexity會是更有效率的選擇。

Perplexity 的免費方案包含搜尋歷史紀錄存取、幾乎不限量的基本搜尋、每次5次的Pro搜尋次數、系統為你的提問自動挑選最合適模型、以及基本檔案上傳（有上限）；不包含進階AI模型、影像生成或進階客服支援。

適合誰用？

學生、學者、記者以及任何重視資訊準確性與來源可靠性的使用者。

怎麼用最好？

當你的問題需要的是一個有根據的來源，而不是一個有創意的想法時，就該使用 Perplexity。它非常適合學術研究、市場調查與新聞報導的資料搜集，能為使用者省下大量查證與尋找來源連結的時間。

Grok：辛辣評論員

核心特色：整合X平台的即時數據，風格幽默辛辣，敢直面爭議性話題。



Grok是由馬斯克旗下的xAI公司所開發的聊天機器人。Grok與一般聊天機器人的明顯差異主要在於獨特的對話風格，以及對內容限制採取較寬鬆的態度。

Grok的免費方案包含有限存取Grok 3、有限情境記憶、使用Aurora影像模型、語音功能，以及建立與管理專案、任務；不含Grok 4的完整權限與進階記憶配額。

適合誰用？

社群小編、行銷人員或厭倦了制式回答，喜歡更具個性化與娛樂性對話風格的使用者。

怎麼用最好？

Grok的最大價值在於即時社群輿情監測。它能即時抓取X平台上的公開貼文，結合網路資訊，快速回應熱門議題；面對時事、潮流或突發新聞，比一般AI更具即時性。

