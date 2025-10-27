微軟Windows 11新增Copilot語音與視覺能力　透過一動作即可互動

Windows 11全面導入Copilot的語音與視覺能力，推動「嘿，Copilot！」喚醒詞，將AI全面導入PC。



Microsoft（微軟）10月16日宣佈在Windows 11中全面強化Copilot能力，本次更新重點在於以更自然的方式讓使用者「開口即用」。新推出的「嘿，Copilot！」喚醒詞在啟用後即可用語音快速喚起Copilot Voice（語音）；配合結束語「Goodbye」與自動結束機制，讓互動更順暢。

微軟執行副總裁兼消費者事業首席行銷長Yusuf Mehdi受訪時表示，微軟站在新一輪變革浪潮上，AI不再只是聊天機器人，而是融入「數億種日常體驗」；目標是「以AI重寫整個PC」，讓使用者能對電腦說話、由Copilot理解並代為執行動作。

Mehdi指出，從Teams的龐大語音互動時數來看，人們已透過電腦長時間以語音交流。因此他強調，語音將成為PC上的「第三種輸入機制」（不取代鍵鼠，而是補充），配合喚醒詞「嘿，Copilot！」，以語音與視覺能力驅動操作。

Copilot Vision：「即時讀屏」的AI體驗

Copilot Vision現已於所有提供Copilot的市場開放；其為一種「即時讀屏」功能，將你授權的螢幕內容串流給AI，以協助操作與解題。它可掃描使用者的當前畫面，指導如何使用應用程式、回答照片與文件問題，甚至提供遊戲的逐步指引。與去年的Recall不同，Copilot Vision不會自動長期截圖，而是像在Teams通話中分享螢幕般「即時、可控」。

Copilot Vision 的「Highlights（重點指引）」功能，可在應用程式中標示操作路徑；並可在Word（文字）、Excel（試算）、PowerPoint（簡報）等Office（辦公室）檔案中取得「完整應用情境」，不必逐頁翻看即可完成分析（編按：AI不只看到頁面內容，使用者也不必刻意開檔案給AI看）。

微軟亦預告，Copilot Vision將支援「文字互動」模式，讓偏好鍵入的使用者能以純文字完成導引與回應。整體而言，Windows 11以語音與視覺為雙主軸，降低使用門檻，將AI能力融入日常使用情境。

代理能力升級！檔案總管一鍵「架站＋剪片」

微軟同步把更進階的「代理式」能力導入Windows Insiders與Copilot Labs。首先，已在網頁端推出的Copilot Actions，預計擴展至Windows本機，嘗試直接對本機檔案採取動作，例如整理旅遊照片或從PDF擷取資訊；使用者可隨時接手、監看進度並核准敏感動作。

其次，在檔案總管導入Manus通用AI代理動作：透過右鍵「create website with Manus（用Manus建網站）」即可用本機資料生成網站，並提供Windows原生Manus應用，以聊天方式生成網站。另外，也新增了與Filmora（萬興喵影）整合的「edit with Filmora（以Filmora編輯）」動作，協助使用者一鍵進入影片剪輯。

微軟強調，此類代理式能力採「預覽、漸進導入、收集回饋」策略，並以「使用者可控、可見、負責任導入」三項安全承諾為原則，以確保隱私與安全。

跨服務連結！微軟連接器可串接Google服務

在內容連結方面，Copilot connectors現已於Windows Insiders開放，支援串接微軟雲端硬碟OneDrive、Outlook郵件，以及Google雲端硬碟、Gmail郵件、Google日曆、Google聯絡人。

使用者可用自然語句檢索個人內容，例如「找我的牙醫門診細節」、「Mary的電郵地址是？」、「幫我找出學校經濟學報告」。同時，Copilot可將產出匯出至Word／Excel／PowerPoint，便於延伸至正式文書工作；並新增Windows設定導引，使用者可用語句如「讓螢幕更好讀」、「降低干擾幫助專注」直接跳轉至相應設定頁。

在硬體選購上，微軟指出，由於 Windows 10 已終止支援，建議升級至 Windows 11，並參考各品牌 Copilot+ PC（具 NPU 的 AI PC）機型，以體驗更長續航與在地 AI 運算：

Acer Aspire 14 AI；

ASUS Vivobook 16；

Dell 14 Plus Laptop；

HP Omnibook X Flip 16‑inch 2‑in‑1；

Lenovo Yoga 7 2‑in‑1；

Samsung Galaxy Book4 Edge 16；

Surface Laptop；

Surface Pro。



