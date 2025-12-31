韓國旅行2026｜全面改用電子入境卡！韓國SeS快速出入境申請教學

韓國旅行攻略2026｜邁入 2026 年後，入境韓國就不能再使用紙本入境卡（在飛機上空中服務員派發的那張入境紙），全面改為電子入境。為了方便入境，2026年去韓國就要先在網上填好入境資料，免得在關口才「急急腳」處理。



由2026年開始，入境韓國需要使用電子入境卡，旅客必須在入境的 72 小時前在官網上完成填寫個人資料。早在2025年開始，韓國就開始同步推出電子入境卡和紙本入境卡，到了 2026年就全面捨棄紙本，全用上電子版。

韓國電子入境申請網站（按此進入）

想不用電子入境卡的話，也可以去韓國入境時申請SeS快速出入境。韓國SeS 類似香港使用的「e道」，只要登記後就能在入境時，使用自動閘機讀取護照入境。更重要的是，SeS只要持有香港特區護照就能在機場指定地點申請，而且完全免費！

申請SeS自動通關條件



1）事先在韓國機場辦理

2）特區護照效期需至少6個月以上

3）旅客年紀需滿17歲

4）過去無韓國犯罪紀錄



可申請SeS的韓國機場、辦事處位置（按此進入）

+ 3

申請教學

記者實試在韓國仁川機場申請，在仁川機場第1航廈3樓出境大廳H區前，就可以看到申請位置，沿路也有指引路牌。到達申請中心後，工作人員即會帶領完成辦理，過程需要記錄雙手指紋、照片，在護照貼上SeS貼紙。雖然整個申請過程只需約5分鐘，但仍建議打算申請的旅客提早到達機場，以免影響出入境安排。

SeS效期多久？

SeS效期與申請時使用的護照有效期一樣。如該護照過期的話，在更新護照後就要重新申請自動通關資格。