傳新AirPods出多款顏色　似iPhone 5c色系　Apple只出白色有原因

傳新AirPods出多款顏色，Apple只出白色有原因｜一直以來，Apple 的 AirPods 系列一直只推出白色。無論是第一代 AirPods、AirPods Pro，還是近年的 Pro 2，始終走簡潔純白路線，與 iPhone、Apple Watch 越來越多元的配色形成強烈對比。不過，近日有爆料指，Apple 其實早在多年前已經秘密測試過多款彩色 AirPods，風格更令人聯想起當年受年輕人歡迎的 iPhone 5c。



原型照片曝光 粉紅、黃色版本現身

消息來自知名 Apple 原型爆料者「Kosutami」，他近日分享多張圖片，聲稱是第一代 AirPods 的未公開原型。從照片所見，充電盒外殼分別採用粉紅色與黃色設計，而盒內與耳機本體仍然維持經典白色，形成明顯對比。

iPhone 5c 當年推出藍、綠、粉紅、黃色與白色版本，被視為 Apple 少數推出年輕化、色彩化市場的產品。如今 AirPods 原型被指同樣走這條路線。

事實上，這並非首次傳出彩色 AirPods 的消息。Kosutami 早於 2023 年已曾公開粉紅色 AirPods 相關原型圖片，並透露 Apple 曾測試多達五種顏色，試圖與 iPhone 7 系列的配色相互呼應。然而，相關計劃最終未有正式推出，彩色 AirPods 也只停留在實驗與原型階段。

多年來，不少用家都曾期待 Apple 能為 AirPods 加入更多顏色選擇，尤其是在無線耳機已成為日常穿搭一部分的情況下，單一白色對部分用家而言略顯單調。市面上甚至出現不少第三方貼紙、保護殼或噴塗服務，反映市場對非白色 AirPods確實存在需求。

為何 Apple 一直堅持白色？

從產品策略角度來看，Apple 長期堅守白色 AirPods，並非毫無原因。白色不但容易辨識，也成為Apple的標誌之一，遠距離一看便知道是 AirPods，這種行走中的廣告效應對 Apple 而言極具價值。此外，白色在生產、品質控管與老化觀感上亦較為穩定，避免不同顏色因磨損而產生明顯差異。

AirPods Max 市場反應不俗

目前唯一真正推出多色選擇的 AirPods 產品，是定位較高端的 AirPods Max。這款頭戴式耳機自推出以來便提供多款顏色，包括太空灰、銀色、天藍色等，明顯走時尚路線。從市場反應來看，不少用家正正因為顏色而選擇特定版本。