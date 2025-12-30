不說也沒發現，不管你喜歡叫Sanrio角色 HANGYODON 做水怪、半人魚或河童都好，都令人聯想到「有水」（即有錢）跟「年年有魚」（年年有餘錢），加上中國出身，出奇地與農曆新年匹配！1月23日起，馬鞍山MOSTown新港城中心有個新春主題展覽「MOSTown新港城中心 x HANGYODON 風生『水』起花庭園」，場內會有4大打卡位及花庭園驚喜等2大互動玩樂區，並設有「HANGYODON新春期間限定店」，還可以換購超靚別注HANGYODON利是封！



利是封玩日式達摩「畫龍點睛」眼仔貼紙有心思

登記成為商場的H．COINS會員，即能儲分換「MOSTown新港城中心 x HANGYODON賀年套裝」，這套別注版HANGYODON利是封設計極具心思，分別有紅色的「如『魚』得水」和金色的「風生『水』起」兩款套裝，全部都印上達摩造型的HANGYODON 。

「別注HANGYODON利是封」設計極具心思

分別有紅色的「如『魚』得水」和金色的「風生『水』起」兩款套裝

私心極力推薦金色的尊貴套裝，因為它附有4款「眼神小卡」，你可以隨意幫HANGYODON換上「愛心眼」、「星星眼」或是「Wink眼」，好玩又有意頭，親手換上眼神送給朋友，對方一定感受到你的心意 。

金色尊貴套裝附有4款「眼神小卡」，隨意幫HANGYODON換上「愛心眼」、「星星眼」

利是封內加送商場消費優惠QR Code

這些利是封更是用FSC認證環保紙張製作，好玩得來又環保。由2026年1月23日起，H．COINS會員只要消費滿指定金額就可以換領 。數量有限，換完即止。留意利是封內還附有商戶優惠二維碼，只需用手機輕鬆掃瞄，即有機會獲取商戶新春優惠，齊齊買買買、新一年齊齊風生水起！

利是封內還附有商戶優惠二維碼，只需用手機輕鬆掃瞄，即有機會獲取商戶新春優惠

「MOSTown新港城中心 x HANGYODON賀年套裝」換領詳情

日期：2026年1月23日至3月3日或換完即止

時間：中午 12 時至晚上 10 時

地點：MOSTown 新港城中心 L3 會員專區

H．COINS會員以電子貨幣即日消費滿HK$688，即可換領「如『魚』得水賀年套裝」1盒，每次最多可夾3組不同商戶消費單據，每張發票最少HK$100，並連同相符的電子貨幣交易存根。

「風生『水』起尊貴賀年套裝」需單日消費滿HK$1,388換領，每次最多可夾5組不同商戶消費單據，每張發票最少HK$100，並連同相符的電子貨幣交易存根。