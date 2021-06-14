撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-06-14 08:31

Google Photos 一鍵清除舊相｜Google 旗下的皇牌雲端相簿服務自 2021 年 6 月 1 日起不再提供無限免費儲存容量，即使經過 Google 算法壓縮的相片，都將會計入 Google Drive 容量當中，單靠 15GB 的免費容量恐怕不敷應用。

Google Photos 一鍵清清除模糊相片／大檔案

雖然市場上不止 Google Photos 一家雲端相簿，但 Google Photos 的功能卻令人難以割捨；想在繼續使用的同時又不想課金買 Google Drive 儲存空間／減少儲存空間支出？那就要學懂整理 Google Photos 的相片，而 Google 在最新版本的 Google Photos 亦推出了官方的整理工具。

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Google Photos 替代品？8 大雲端相簿服務、收費評比

如果真的覺得 Google Photos 的儲存方案不夠用或是太貴價，市場上還有大量替代方案，想要免費方案的話，最多可以用到 100GB 的網上容量，而如果肯付出少量金錢的話，每月多 200GB用以儲存相片亦不是問題，各位「轉會」前可以參考一下以下各大雲端相簿的價錢、功能相關的評比資料。

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同場加映：Amazon無限儲存無壓縮相片 36蚊超平享受

Amazon Photos 原本的收費方案比 Google Drive 更貴，每位會員的免費儲存容量只有 5GB，不過如果訂閱了「高級會員」服務、即 Amazon Prime，除了原本已經包含的免運費等優惠之外，Amazon Photos 內的相片容量就會即時變成免費，而原本的容量則會變成影片專屬。

而值得留意的是，Amazon 在全世界都有不同的分部，而 Amazon Prime 會藉價格亦隨地區而有所不同，碰巧最近我們的日本，Amazon Prime 的訂閱價比美國版本便宜得多，每月只需要 ¥500、換算為港幣即＄36，只不過要以平價啟用服務，就有一定的步驟需要先做

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