買車懶人包｜對於不少剛考到車牌或第一次買車的人來說，買車的第一步往往都很困難，除了揀自己啱心水的車款外，還有一大堆繁複的文件處理在後頭等著大家。今次將一次過解答買車最常問的 5 個 Q&A，不論是買新車還是二手車，都有一個基本的概念。



買車要留意的事很多，但其實只要梳理清楚，買新車或二手車都可以不怕中伏。準車主可能會很心急，特別是見到心頭好時，都急不及待想盡快得到手。可是，買車第一步是切忌心急，驗車和比價的步驟都不能省卻，否即之後要處理的事就只會更多。以下將逐一為大家分享買車入門要注意的事項：

買車前必睇5大Q&A（Google 圖片）

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Q：買新車有什麼要注意？



A：新車大都在車行購買，要留意合約的細節，必須註明「先驗車後出牌」，允許車主收車後可以再翻驗，才決定是否收貨。同時，必須仔細驗收所有細節，即使是極小的問題或質疑，都應該向車行了解和處理後才收車。



Q：買車要準備什麼必要文件？



A：1）登記車主身分證

2）登記車主駕駛執照

3）登記車主住址證明（3／6個月內）

4）第三者責任保險（可找車行代辨／自行找保險公司購買）



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Q：買二手車有什麼要注意？



A：不論是向車行還是私人放車，都建議買車前找驗車中心驗車（如HKMI／IPMC），了解車輛的真實情況，特別是有沒有撞過﹑波箱﹑電腦的狀態等。



A：考慮二手車的年份，因為車齡超過6年的車輛，每年續牌時都必須先驗車，雖然車齡高的車不是一定性能欠佳，但每年要處理的手續就會增加，亦會增加保養成本，因為買前要考慮自己需要。



Q：買二手車步驟是什麼？



A：1）先在二手車網或車行揀心水車

2）聯絡車主睇車＆試車

3）合眼緣可落訂，簽臨時合約及安排獨立驗車公司上門檢驗

4）驗車沒問題即可購買第三者責任保險（必需）或全保（非必需）

5）在運輸處完成轉名過戶手續

6）交收車輛



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Q：車輛轉名要點做？



A：新車主要填妥一份「TD25」 車輛過戶通知書，帶齊車輛牌簿正本﹑住址證明﹑有效保單﹑＄1000過戶費，以及新舊車主的身分證一同到運輸處辦理，也可以把文件交給車行代辦（需支付服務費）



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有預約和walk-in的人流相差極遠，建議大家還是準早預約

網上預約續領行車證和車輛過戶教學

如果沒有網上預約，也可以 walk-in 申請，不過4間牌照事務處都極繁忙，如 walk-in 排隊，就要預大約 2 小時以上才能辦理。假如沒時間 walk-in，亦沒有網上預約，也可以找車行代辦，但也要留意車行信譽﹑代辦費用﹑所需時間等。

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