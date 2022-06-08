iOS 16更新｜Apple 今次 WWDC 2022 的驚喜不少，其中的 iOS 16 更是令一眾用家拍案叫絕。不少實用功能如個人化鎖定畫面﹑新一代 CarPlay﹑原況文字升級等，想搶先體驗這些功能，就要升級開發者 beta。



iOS 16

iOS 16 預計會在秋季發布會，聯同 iPhone 14 系列一同推出，眼見眾多實用的新功能，用家又怎能等這麼久。現在 iOS 16 其實已經有開發者 beta 推出，不過從 Apple 官網下載就需要開發者帳號，今次就教大家另一個方法去升級開發者 beta，搶先玩 iOS 16。

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👇👇iOS 16 Developer Beta 升級教學👇👇

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升級 iOS 16 開發者 beta 版步驟



【1】更新前必須把 iPhone 連接到電腦的 iTunes，進行一次 iOS 備份和資料備份，以免更新 Developer Beta 後，出現閃退﹑Bug﹑功能異常的問題。

【2】iPhone 使用 Safari 點擊「iOS 16 Beta描述檔案」，並允許下載設定描述檔

【3】打開「設定」＞「已下載描述檔」＞安裝「iOS 16 Beta Software Profile」

【4】輸入 iPhone 解鎖密碼＞點擊「安裝」

【5】安裝完成後會要求重新啟動套用更動，可以點擊「稍後再說」，並點擊「完成」

【6】打開「設定」＞「一般」＞「軟體更新」，可以看到「iOS 16 Developer Beta」，點擊「下載並安裝」，即可開始使用iOS 16 developer Beta。



iOS 16 Beta描述檔案下載連結

開發者 beta 注意事項



由於開發者 beta 不是正式版，有機會出現 Bug﹑增加耗電，甚至部分 App 無法正式使用（如銀行App）的情況，因此更新前建議要先備份 iOS 和資料。如不能接受 beta 版有機會出現的問題，就不建議更新開發者 beta。



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