明明手機支援快充，但有時充電速度慢得難以接受？應該不少人都經歷過放低機充電，幾個小時後回來發現只多了數巴仙（%）電，特別是使用陌生的電源。消委會就在 Facebook 中分享，有很多因素會令充電速度減慢，想做到真正的快充，就要使用適當的充電配件。



充電原理

消委會解釋，電流可以想像成水流，通過水管（電線），推動水輪機（為電器充電）。即使水管粗幼，水流一樣，但水管的水位（充電器輸出的電壓／V）越高，產生的能量（W）就會越大，亦等於充電更快。

快速充電為什麼比較快？

一般充電使用的 USB Type-A 插口可輸出 5V 電壓，而快速充電的 USB Type-C 插口可輸出高達 20V 電壓，亦即是上述提到的水位（充電器輸出的電壓／V）越高，產生的能量（W）越大，因此達到快速充電效果。

如何確保快速充電

消委會舉例如手機支援的充電功率是50W，就需用使用快充插口電壓20V+快充電線電流達3A，這個組合功率就是60W，必須大於或相等於裝置支援的充電功率。

電壓（V）x 電流（A）＝功率（W）



（消委會圖片）

保護電池方法

部分人可能會擔心快速充電或經常充電會影響電池壽命，但其實真正令電池損耗的最大原兇是溫度。鋰電池過熱就會損害電池壽命，因為邊充電邊打機的影響更大。以下手機充電三大迷思，看完應該能令大家建立良好的習慣，更好地保護電池。

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資料來源：Facebook@消委會